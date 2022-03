Danny Bond negocia dueto com Doja Cat para o Lollapalooza 2022

O sucesso do remix feito pelo DJ S4tan com as músicas "Say so", da americana Doja Cat, e "Tcheca", da alagoana Danny Bond, levou o público a implorar um dueto das duas artistas, assim que Doja foi confirmada no setlist do Festival Lollapalooza 2022. Já houve proposta milionária da participação da brasileira, mas o dueto ainda não foi confirmado.

O G1 noticia que duas propostas de juntar as duas artistas no palco foram emperradas por valor de um patrocínio e a agenda de Doja Cat. Mas a negociação continua.

"Assim que anunciou a programação meu nome já entrou nos 'trends' mais alto que as atrações mesmo. Estou ansiosa, porque seria f*da uma travesti negra da favela do Nordeste num palco desse tamanho, com uma cantora internacional", diz Danny.