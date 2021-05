Lexa lança 'Taradinha' em parceria com Kevinho e trio Hitmaker

Lexa está na contagem regressiva para “Taradinha”, seu mais novo single, parceria com ninguém menos que Kevinho e o trio Hitmaker. A faixa será lançada oficialmente nesta sexta-feira (28), à 0h, e o clipe chega com ao YouTube às 11h do mesmo dia.

O post de anúncio da cantora recebeu mais de 50 mil curtidas. Mas um like em especial chamou muita atenção da cantora. Khloe Kardashian curtiu a publicação da brasileira e ela comemorou no Instagram. “Te amo”, declarou a carioca para a americana.

Só as fotos promocionais já mostram que vem clipe conceito por aí. Os looks da Sapequinha estão impecáveis, com diteiro a biquíni, bota cano alto, chapelão e lace – ao que tudo indica, teremos uma Lexa loira e de cabelo roxo nas imagens de videoclipe.

Recentemente, o site da Quem promoveu o bate-papo entre Lexa e a lutadora do UFC Jéssica Andrade. A história de vida e superação da atleta foi inspiração para o single “Nunca Foi Sorte”, de MC Guimê, marido da cantora.