Lexa lança clipe de 'Quebrar seu coração' com Luísa Sonza

O clipe de "Quebrar Seu Coração", parceria de Lexa com Luíza Sonza, acaba de ser lançado. O single, que teve quase 1,8 milhão de plays nas plataformas de música, integra o álbum ‘LEXA’, lançado em setembro pela Som Livre e que ganhará uma versão deluxe com faixas inéditas no próximo em dezembro.

Ouça aqui.



O clipe foi gravado em São Paulo com as artistas usando looks muito sensuais, coloridos, cheios de brilho e cheios de acessórios. Sob a direção de João Monteiro e Audrey Nóbrega, a estética do clipe lembra os Anos 70, com cores fortes, botas de cano alto, boinas e lenços na cabeça.



Para completar a divulgação da música, Lexa vai lançar nas redes sociais o desafio com a coreografia de "Quebrar Seu Coração".



"LEXA" reúne nove faixas, sendo seis inéditas, e com as participações especiais de Luísa, Márcio Vitor (Psirico), Bruno Cardoso (Sorriso Maroto) e Pedro Sampaio.