Letícia Spiller, Dienis e Martinália lançam clipe Pandeiro de Natal

Com samba no pé e pandeiro na mão, a atriz Letícia Spiller apresenta ao lado dos cantores Dienis e Martinália, "Pandeiro de Natal". O single faz parte de uma ação que reuniu vários artistas em apoio a ACNUR – Instituição ligada à ONU, que apoia refugiados no mundo todo.

O clipe em clima de festa, tem direção assinada por Leopoldo Bueno & Rafael Hansen e conta com uma chamada que explica como ajudar o Natal de quem está longe de seu país, e que parte da renda obtida a partir do streaming, será revertida para o trabalho da Agência da ONU para refugiados.

“Agora podemos oferecer assistência às pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas em todo o mundo, ouvindo música! Acesse sua plataforma favorita e apoie essa causa!” Explica Letícia.

Dienis e Letícia convidaram Fanny Lu (atriz e cantora colombiana, jurada do The Voice Kids México e The Voice Colômbia) para a campanha Natal para Todos e juntos acabam de lançar Noite de Paz, um áudio indispensável para a noite do dia 25! A dupla também produziu A Gente Pode Ser Feliz com a cantora Cristina Mel, premiada cantora e estrela da música gospel no Brasil.

“Tem coisas que o dinheiro não paga, e isso está nas coisas mais simples como o sorriso de uma criança. A sociedade pode ampliar o modo com que vê o próximo e assim teremos mais motivos para comemorar. A principal mensagem no nosso EP é mostrar às pessoas que é preciso fazer o bem, independente do momento”, repercute o cantor brasileiro Dienis, que é muito conhecido em toda América Latina e já emplacou músicas em quatro novelas globais e três filmes.