Leila Pinheiro fala sobre o protagonismo do Pará e a saudade de Belém

A cantora Leila Pinheiro esteve neste final de semana em Fortaleza, no Ceará, participando do Festival Choro Jazz ao lado do músico Roberto Menescal, um dos fundadores do movimento Bossa Nova. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a paraense falou sobre o carinho que recebe do público e o atual momento em que o Pará ganha destaque nacional e internacional.

“Eu venho há muitos anos já com ele, mas há muitos anos a gente não vem por aqui, né? Aqui em Fortaleza. E esse público maravilhoso que canta da primeira à última música. Eu tô muito feliz, muito emocionada e muito grata a esse público aqui, ao Dragão do Mar, ao Ceará, né? Muito obrigada por nos receber assim”, disse Leila.

Para a cantora, o destaque que o Pará alcançou no cenário cultural já era esperado há muito tempo. “Demorou, né? A gente é grande e gigante já há muitos anos. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz e sei que nossa terra é um celeiro de artistas em todas as áreas, né? Então cada vez mais que o nosso Pará, que é imenso, e a nossa Belém chegue no mundo, cada vez eu fico mais feliz. E o que eu puder fazer pra divulgar essa minha cidade e esse estado eu farei”, declarou.

Morando no Rio de Janeiro, Leila também comentou sobre a saudade que sente de Belém. “Do tempo que eu morava lá, eu tenho muita saudade. Eu morei lá 20 anos, pegando manga na rua, tomando sorvete na Cairo. Eu tenho muita saudade desse tempo e amo a minha terra”, contou. Leila também revelou que está preparando muitos projetos para 2025. “Tem um monte, aguardem”, finalizou.

