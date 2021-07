Leila Pinheiro canta sucessos de Guilherme Arantes em live neste sábado

Depois de colocar a sua voz em repertórios como de Roberto Carlos, Gonzaguinha, Simone e Chico Buarque, durante suas lives, agora chegou a vez da cantora, pianista e compositora Leila Pinheiro mergulhar na obra do cantor e compositor Guilherme Arantes.

Neste sábado, 17 de julho, ela fará um passeio musical pelo universo letrista do artista que já embalou amores, despertou paixões, já refletiu sobre questões do país, que remetem a emoções distintas em quem ouve. Será uma live aberta ao público com ingresso voluntário.

As músicas do cantor são bastante conhecidas pelo público brasileiro, especialmente porque muitas delas estiveram em trilha sonora de novelas famosas, como “Um dia Um Adeus”, de 1987, que esteve em Mandala e está entre as selecionadas para a live.

Além dela, os internautas vão poder se deliciar com “O Amor Nascer”; “Muito Diferente”; “Canção de Amor”; “Brincar de viver”, uma das preferidas do público, e “Coisas do Brasil”, música pela qual Leila tem um carinho especial, porque foi fez parte do primeiro Disco de Ouro dela numa gravadora, a Polygram, em 1993.

“Escolher as músicas da live não foi tarefa fácil. “Foi bem difícil. Ele é um compositor fartíssimo, com músicas falando de muitos assuntos. Os internautas opinaram bastante e faço sempre o possível para atendê-los, por isso será um trabalho bem bonito. Estou bem estimulada e feliz de poder homenagear não só esse grandioso artista, mas também meu queridíssimo amigo”, contou.

Leila lembra que ela e o músico têm uma parceria musical que vem de longe. “Desde o Alma, em 1988, que foi meu segundo disco, gravei uma canção que ele fez para mim chamada Canção de Amor, uma parceria dele com o José Carlos Costa Netto”.

Outra canção destacada por ela é “Semente da Maré”. “Montei essa canção do Guilherme que é muito especial para mim neste exato momento, que é a canção do refugiado. Nunca cantei essa música e acho ela bastante oportuna, necessária e fundamental”, avalia.

A cantora paraense completou em 2020 quatro décadas de carreira. Por conta da pandemia, a data não pode ser celebrada com shows. “Mas vou comemorar meus 40 anos de carreira, celebrar a vida, pelo fato de ter sobrevivido a tudo isso. Eles foram bastante celebrados nas redes sociais com quatro grandes lançamentos de álbuns, alguns apenas digitalmente”, diz.

A artista tem brindado seus fãs de todo o país com lives ao piano, tendo como cenário seu estúdio em casa, com repertórios diferentes preparados especialmente para cada encontro.

“O público jovem tem estado presente maciçamente nas minhas lives. É o meu público e o público do Guilherme (Arantes) também. Mas acho que todas as faixas etárias de A a Z curtem. É impressionante, minha mãe por exemplo, é uma mulher de 85 anos e é completamente louca por ele, canta as coisas dele e tudo, assim como meus sobrinhos”, comenta.

Neste sábado não será diferente, mas terá um toque a mais, já que também será uma homenagem ao compositor que completa 68 anos de vida no dia 28 de julho. O artista, que atualmente mora na Espanha, fez questão de entrar nas redes sociais da cantora para agradecer. “Que honra minha querida amiga, irmã, talentosíssima estrela, com essa voz e essa musicalidade impecáveis, esse piano tão verdadeiro e tão nosso. Leila é uma alegria sem tamanho que você me dedique um espaço tão generoso na sua trajetória”, disse.

Agende-se:

Live Leila canta Guilherme Arantes

Data: 17 de julho, às 21h

Tansmissão pelo canal oficial da artista: youtube.com/leilapinheirooficial

Live aberta ao público com Ingresso Voluntário pelo site www.sympla.com.br.