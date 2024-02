Kings Of Leon lança single e anuncia novo álbum nesta quinta-feira (22); confira

Com 25 no mundo da música, a banda Kings Of Leon lançou o mais novo single, “Mustang”. A música faz parte do próximo álbum, “Can We Please Have Fun”, que tem lançamento marcado para o dia 10 de maio. Além disso, o grupo confirmado no Lollapalooza Brasil 2024 também anunciou uma turnê mundial.

Este é o primeiro disco da banda pela Capital Records, nova gravadora. Os oito álbuns anteriores foram lançados pela RCA Records. O último produto inédito do grupo formado por Caleb, Nathan, Jared e Matthew Followill foi em 2021, o “When You See Yourself”.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Celebrando a riqueza cultural da América Latina, Lia Sophia e duo GuaiaMoons lançam novo single]]

Kings Of Leon se apresenta no Lollapalooza Brasil 2024 no dia 23 de março, substituindo a banda Paramore.

Confira o videoclipe de “Mustang”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)