Kendrick Lamar se transforma em Will Smith, Kanye West e mais em novo clipe; assista

Kendrick Lamar está de volta! Preparando o terreno para lançar o seu novo álbum, o artista lançou nesta segunda-feira (9) o single o videoclipe "The Heart Part 5". No vídeo, ele se transforma em uma série de famosos, como Kanye West, Will Smith, O.J. Simpson, Kobe Bryant e Jussie Smollett. Assista:

Na canção, Kendrick se alinha às personalidades que assume ao longo da letra. Quando está com o rosto de Kanye West (Ye), por exemplo, ele fala sobre bipolaridade, transtorno sofrido pelo rapper.

"The Heart 5" é o primeiro single do novo álbum de Kendrick, intitulado "Mr. Morale and the Big Steppers", com lançamento marcado para sexta-feira, dia 13 de maio.

O último álbum de Kendrick foi "DAMN", lançado em 2017. No ano seguinte ele contribuiu com a trilha sonora de "Pantera Negra", que teve a canção "All The Stars" indicada ao Oscar.