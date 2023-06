Kamaitachi se apresenta pela primeira vez em Belém, nesta sexta-feira, 09

Nesta sexta-feira, 09, o cantor e compositor Kamaitachi se apresenta pela primeira vez em Belém, no Teatro Estação Gasômetro, a partir das 19h.

“A minha expectativa está muito alta! Acredito que vai ser um daqueles shows muito marcantes. Então eu estou bem animado, muito muito mesmo, pra gente ir direto para lá e poder fazer um show incrível e para entregar todo esse espetáculo que é o show e toda essa magia para a galera”, disse o cantor.

Kamaitachi precisa se preparar para o calor humano e da cidade, que segue caminhando para o verão: “Fico muito feliz de saber que as pessoas são muito calorosas lá! Estou muito preparado, acho que vai ser muito divertido poder abraçar a galera e poder trocar uma ideia com as pessoas que acompanham meu trabalho. Eu acho muito maneira essa conexão que as pessoas me acompanham têm comigo, então eu não vejo a hora de poder retribuir de alguma forma. Estou muito animado para o show de Belém. Quero que aconteça logo!”.

O artista começou a carreira colocando suas músicas e clipes em seu canal no YouTube, em 2017, muita coisa desse material foram produzidos em seu próprio smartphone na época. Atualmente, Kamaitachi acumula mais de 520 milhões de views na plataforma. Seu maior hit, ‘Morgana’, alcançou a marca de 32 milhões de plays.

Produzir música hoje tem um grande desafio, principalmente porque os maiores consumidores de conteúdos das plataformas de música e as redes sociais são jovens. “A gente tem um papel muito importante para essas pessoas, que é mostrar para juventude uma coisa boa, uma coisa que seja interessante. É sempre bom contar histórias e o meu público curte para caramba isso, né? Mas nem sempre é fácil de conseguir. Eu sempre espero que as pessoas que escutam as minhas músicas estejam na melhor fase da vida delas. Então é difícil, mas a gente continua sempre tentando porque eles são muito importantes”, analisa.

“Eu gosto de fazer live, eu gosto de mostrar um pouco das prévias para galera, até para eles ficarem animados mesmo com o que está por vir. Eu sei que eles gostam bastante desse tipo de conteúdo e isso faz com que crie aquela coisa meio trailer de filme, sabe? Do tipo ‘Ele vai lançar aquela música? Quando que lança aquela música?’. Então é assim que eu faço basicamente para juntar as duas coisas, juntar as mídias e redes sociais com um projeto musical”, acrescenta.

Kamaitachi consegue passear por diversos gêneros musicais, por isso define a sua obra como um pop alternativo. O artista conta histórias pautadas em críticas sociais e permeadas pela sua vivência por meio de melodias. Suas principais referências vêm de filmes, séries e jogos, fazendo um crossover entre essas vertentes com várias formas de mídias que ele consome no dia a dia. Vários de seus clipes mostram animações que ilustram as narrativas descritas.

Além do show em Belém, a turnê foi aberta em Fortaleza, já passou por Recife, e ainda irá para Manaus, Salvador e Natal.

“A galera sempre me pede bastante pra ir em Belém, e eu estou muito feliz de verdade de poder ir agora. Acho que vai ser uma experiência incrível. Nunca estive em Belém e quero conhecer a cidade, quero conhecer as pessoas, o lugar... O Brasil é um país de muitas culturas diferentes e eu estou muito animado de verdade para conhecer a cultura de Belém”, finaliza.

Agende-se

Data: sexta-feira, 9

Hora: 19h

Local: Teatro Estação Gasômetro - Avenida Governador Magalhães Barata, 830 - São Brás - Belém, PA