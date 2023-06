Paraense, que faz sucesso no sul do país, lança projeto semanal nas plataformas digitais

No próximo dia 10, o cantor paraense Llypeh lança uma nova versão de "Entre eu e você". A canção é uma faixa bônus, que chega na versão tecnomelody, voltando as raízes do artista. O single faz parte do projeto “Aonde eu Errei?” que tem cinco canções, que serão lançadas nas plataformas digitais mensalmente.

Llypeh é paraense, de Belém, e iniciou a sua carreira musical como vocalista da banda Batidão do Melody, em 2017. Nas redes sociais, o grupo soma mais de 54 mil seguidores.

O artista iniciou sua trajetória cantando melody, uma das suas paixões, e foi na banda Batidão do Melody, que Llypeh ganhou notoriedade no Pará.

Em carreira solo, ele se mudou para Santa Catarina, no sul do Brasil, onde em 2020, lançou o seu primeiro single “Nossa história de amor”. A música já soma quase 160 mil Streaming/player só no Spotify. Neste mesmo ano, Llypeh foi indicado e premiado ao Prêmio Som+. Se tornando o grande destaque da premiação.

“Eu mudei para Joinville em busca de novos caminhos em minha carreira, migrei para o gênero do sertanejo onde tive a oportunidade de conhecer novos artistas e parceiros de composição”, contou.

O single “Aonde eu Errei?” foi escrito por Llypeh e Andrey Walker, a dupla assinou também todas as canções de EP que tem o mesmo nome de uma das músicas desse projeto. A faixa é uma versão de “Máscara", de Rakim & Ken-Y. Para a interpretação, o cantor paraense contou com a parceria da dupla Joinvilense, Álvaro e Vittor.

“O sucesso dessa música foi tanto que recebi cinco indicações ao Prêmio Som+, nas categorias Música chiclete, Cantor Revelação, Composição do Ano, Clipe do Ano e Melhor Feat. E para comemorar meus seis anos de carreira decidi fazer um projeto totalmente voltado para o ritmo que me lançou ao cenário da música”, antecipa.

A migração de ritmos mostra a versatilidade do cantor, que além disso tem músicas autorais no seu repertório, e também, regravações de grandes sucessos de sua autoria e de outros grandes compositores.

“O brega e todas as suas variações existentes sempre farão parte da minha história e sempre terei orgulho de ter feito parte desse gênero musical que é rico e diversificado amo o meu para e minha cultura. O EP ‘Aonde eu Errei’ é justamente uma homenagem ao meu estado e ao ritmo que me lançou a seis anos atrás para o cenário musical”, pontual.

Na sequência dos lançamentos, depois de ‘Entre eu e você”, faixa bônus, na versão tecnomelody, Llypeh vai lançar ‘O seu amor me forjou’, ‘Amor imperfeito’, e’ ‘Nossa história de amor’.