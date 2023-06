Brasileira Desirée Silva é a nova integrante do Now United

A brasileira Desirée Silva é a nova integrante do grupo musical Now United. A banda de pop global recebe a jovem paulistade 18 anos, após a saída de Any Gabrielly.

Os fãs brasileiros aguardavam ansiosos para saber quem seria a substituta de Any, que agora está em carreira solo.

Desirée participou da seleção no reality 'Now United: New Dreams', realizado no TikTok, que apresentou vários desafios para Lucas Bugatti, Desirée e Henry Cechini, que competiram pelo lugar de Any.

Agora a brasileira se une aos outros 14 membros do grupo Now United. O grupo foi criado em 2017 pelo famoso agente musical Simon Fuller.

