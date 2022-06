Júlio Cezar, do Nosso Tom, comemora aniversário no 'Pagode de Mesa'

Mais de 40 décadas bem vividas e compartilhando sua voz com boas canções. Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom, comemora 44 anos, com o público neste domingo, 19. O local escolhido é a Cabôca Cervejaria, no tradicional “Pagode de Mesa”, que acontece uma vez por mês ao longo do último anos.

“Eu gosto muito de comemorar aniversário, nos últimos dois anos não tive isso. Mas gosto muito de reunir pessoas. E desde que comecei a cantar, celebro a minha vida no palco, é uma forma de agradecer também por mais um ano de vida. Ouvir as pessoas cantando músicas que interpreto são coros que eu levo para a vida, que alimentam meu dia-dia.”, disse.

O “Pagode de Mesa” é literalmente o que o nome diz. Um projeto para receber e tem ao redor da mesa centenas de pessoas que amam o pagode, o público fica colado no Nosso Tom e os andares do Cabôca Cervejaria ficam cheios. É definição literal de “calor humano”.

“Não preciso nem dizer o quanto esse projeto é especial, e a escolha dele para o meu aniversário é essa: sentir o meu público. Gosto muito disso, estar ao lado de pessoas e celebrar”, avaliou Júlio.

Como o cantor antecipou, “Pagode de Mesa” recebe sempre convidados. Para essa edição especial de aniversário do Júlio Cezar vão passar por lá: Fábio Baladeros, Bino, Sebastião da DBL e Leozinho. “Esses são os convidados pré definidos, mas antecipo logo que teremos mais. Quem chegar por lá e quiser em dar um abraço e dividir o microfone comigo é bem-vindo. Esse pagode sempre tem uma surpresa, que até o Nosso Tom é surpreendido”, avisou.

O aniversário de Júlio Cezar é na segunda-feira, 20, mas ele antecipou a comemoração.

Recentemente, o Nosso Tom lançou “Melhor Vingança”, um feat com o cantor carioca Vitinho. O single foi gravado do Rio de Janeiro, e ganhou as plataformas digitais e o Youtube. Vitinho esteve em Belém para lançar e música e cantar com o grupo.

“Vem mais lançamentos por ai, mas ainda estamos trabalhando ‘Melhor Vingança’, que foi recebida pelo público com muito carinho. Quando tocamos, as pessoas já sabem ela inteira. Esse trabalho foi um presente de aniversário antecipado”, finalizou o cantor.

Agende-se

Pagode de Mesa especial aniversário Júlio Cezar

Atrações: Nosso Tom, Fábio Baladeros, Bino, Sebastião da DBL e Leozinho

Data: domingo, 19

Hora: 16h

Local: Cabôca Cervejaria - Blvd. Castilhos França, 550