Juliette é chamada para gravar música com Manu Cabanas e Dudu Surita

Quando sair da casa do BBB 21, a advogada, Juliette Freire, já tem carreira na música aqui fora. A sister vem cantando e encantando durante a sua participação no reality show da TV Globo.

(reprodução/instagram)

O produtor musical Dudu Surita e a cantora teen Manu Cabanas a chamaram para uma parceria e torcem pela vitória dela no programa. Pelo Twitter, Manu fez o convite: “Gente, estou chocada com o vídeo que eu recebi da Juliette cantando. Que talento é esse Brasil?! Nasce uma nova cantora! Já quero gravar um feat. com ela. Será que meu produtor musical preferido Dudu Surita topa produzir nossa música, caso ela aceite o convite?”, perguntou ela.

Dudu por sua vez, topou a parceria e comentou na postagem do Twitter: “Opa! Como não? Mas pelo jeito vai ficar só para depois de maio, né?”, respondeu ele.