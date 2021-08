Juliette diz que público 'vai surtar' com seu primeiro EP

Juliette, campeã do BBB 21, publicou uma foto de roupão, com o cabelo sendo preparado para mais um compromisso profissional, para interagir com fãs nas redes sociais. Curiosos, os seguidores perguntaram sobre o EP, o primeiro trabalho musical autoral da artista, que está prestes a ser lançado.

“Vocês vão surtar”, garantiu Juliette a um seguidor que brincou não aguentar mais de ansiedade. “E como você pede a uma mãe para escolher um filho favorito? Não pode!”, escreveu a ex-BBB ao ser perguntada sobre qual a música favorita.

E mesmo com as músicas ainda não disponíveis, já que elas estão em fase de finalização, a campeã do “Big Brother Brasil 21” já está pensando numa divulgação pesadíssima. E quer Neymar para ajudá-la. “Juliette, você vai pedir ao Neymar para entrar no vestiário escutando suas músicas ou fazer as dancinhas quando fizer gol?”, perguntou um seguidor. “Boa ideia! Já quero, Neymar”, escreveu Juliette, marcando o jogador.

O novo trabalho é desenvolvido por um time que une na produção e composição músicos paraibanos e nomes já conhecidos por hits no cenário nacional. “Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo”, disse Juliette no anúncio oficial de lançamento.