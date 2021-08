Juliette divulga data do lançamento no primeiro EP

Juliette fez a alegria dos fãs na tarde deste domingo (29), ao revelar a data do início da sua carreira como cantora, com o lançamento do primeiro EP.

A ex-BBB publicou uma imagem em suas redes sociais e na legenda escreveu: “Grata e feliz. Estou ansiosa em poder compartilhar o resultado desse trabalho lindo e cheio de amor com vocês. Façam o pre-save! No dia 02 vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. #EPJuliette”

Juliette chegou a divulgar imagens de bastidores da gravação do primeiro disco.

“Cantando, eu me percebo e me encontro nesse encanto. Aqui estou eu, despida pra vocês.

Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette. E coloco no meu canto, tudo que sou e quero ser. Ele carrega a minha história e as minhas marcas. Que as palavras tragam leveza como me cobriram de paz. Me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês. Convido-os a voar junto comigo!”, disse ela.