Jovem cantor lança clipe exclusivo para Tik Tpk

Dhamas, 16 ano, é a revelação teen da atualidade. Com uma voz marcante e estilo icônico, ele é uma das apostas do R&B brasileiro.

Ele lançou "Caô", no TikTok, e tem alcançando o público.

Nascido em Curitiba, mas vivendo atualmente em São Paulo, Dhamas lançou sua primeira música em 2018. “Me Deixe Só” veio acompanhada de um videoclipe que abriu portas para que o menino realizasse alguns shows no Hard Rock Café de Curitiba, onde cantava covers em uma escola de música. “Pouco tempo depois lancei minha segunda música com clipe chamada “Só Se eu Sonhar” e apostei no meu canal do Youtube com covers”, relembra o artista.

No mesmo ano, após entrar em uma gravadora pequena na cidade, lançou mais dois trabalhos que se orgulha muito. “Só Pra Dançar” e “Irmãos” marcam um período em que se conecta mais com seu trabalho, com letras mais pessoais e marcantes. Inclusive, ele próprio compôs a canção “Irmãos”, que é um marco em sua carreira com mais de 5 mil visualizações naquele mesmo ano.

Após outros projetos e com a percepção de que queria ir além, em 2020 lança seu primeiro EP, independente. “Esse EP foi totalmente caseiro, colocamos um microfone dentro de um armário e fizemos todo o isolamento acústico com colchões e almofadas. Decidimos criar um projeto de show para sair rodando pelo Brasil divulgando o nosso trabalho, na estreia haviam 987 pessoas presentes”, conta o cantor que com a chegada da pandemia teve que adiar os planos dos shows.

Aliás, foi justamente durante o ano pandêmico que o cantor Vitão compartilhou um vídeo de um cover que havia feito em sua varanda e convidava vizinhos para o assistirem. Depois dele, a cantora DAY e Di Ferrero também compartilharam em suas redes vídeos e trend de Dhamas. Foi o momento de mergulhar de cabeça nesse universo e se profissionalizar.

Bruno Mars, Michael Jackson, Chorão e Shawn Mendes são algumas de suas referências na música. Além disso, no tempo livre, não dispensa aprender músicas novas, tocar guitarra ou teclado, dançar hip hop e praticar algum esporte: “Já participei de um grupo profissional de hip hop ficando em terceiro lugar no Festival Internacional de Hip Hop (FIH2), em 2018, e em primeiro lugar no Festival de Dança de Curitiba. Amo essa arte, mas tive que abandonar por conta da carreira, sempre que posso dou uma praticada”, finaliza o cantor.