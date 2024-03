José Augusto apresenta seu show 'História em Canções – 50 Anos' em Belém

O cantor José Augusto tem um novo encontro marcado com os fãs em Belém. No próximo dia 11 de maio, ele se apresenta no Hangar Centro de Convenções, em evento da Bis Entretenimento.

Essa nova apresentação faz parte da turnê “História em Canções – 50 Anos – José Augusto”. As vendas de ingressos para o evento iniciam neste sábado (02). Informações no Instagram da @bisentretenimento.

Celebrando 50 anos de uma carreira brilhante, o artista chega com essa apresentação que tem direção musical assinada por ele, além de arranjos impecáveis de Caíque Rocha e direção geral de LC Entretenimento.

"Chegar aos 50 anos de carreira é um privilégio e uma bênção. Esta turnê é uma forma de agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado ao longo dessas décadas. Será um momento especial para compartilharmos juntos as histórias que essas canções contam e celebrarmos a música que nos conecta", conta o cantor.

O cantor soma 20 milhões de álbuns vendidos e mais de 400 composições ao longo da sua estrada musical, como trilha de novelas ele emplacou mais de 20 canções. Ao longo de sua carreira, José Augusto se destacou não apenas por sua voz envolvente, mas também por sua habilidade excepcional em compor canções que transcenderam gerações.

Essa turnê será um verdadeiro mergulho musical que ele construiu ao longo das últimas cinco décadas. O repertório é uma jornada emocional, desde "Chuvas de Verão" até a emblemática "Evidências". Venha testemunhar o compositor que deu vida a histórias de amor, destacando também as canções: Separação, Indiferença, Sábado, e Fantasias, transformando cada melodia em uma experiência única.

Além dos sucessos consagrados, José Augusto também promete surpresas e novidades durante a turnê, entre eles podemos destacar “Ainda Ontem Chorei de Saudade “composição do amigo Moacir Franco e “Te Amo, Te Amo, Te Amo” sucesso de Roberto Carlos.