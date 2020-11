Joelma representa o Norte em série do Multishow e fala sobre Covid: 'pensei: dessa eu não passo'

A cantora paraense Joelma foi a representante da região Norte do Brasil no projeto "5 Cantos", do canal Multishow. No primeiro episódio da série, Joelma conversou com Fofão e Luciano Lima, integrantes da banda Georocks e responsáveis por uma campanha de distribuição de cestas básicas para músicos e trabalhadores do meio artístico no Pará.

"Galerinha, estou muito feliz! Fui convidada pra representar a região Norte na série '5 Cantos' que estreia hoje no canal do YouTube do @multishow! Falamos sobre o papel da música na quarentena e muito mais! ❤️ Logo mais também estará disponível na @globoplay!", disse a cantora.

Na série 5 Cantos, o canal conta "histórias inspiradoras, de pessoas que transformaram suas vidas e a vida do próximo", diz o Multishow.

A cantora, recuperada da Covid-19, contou no programa que sofreu bastante com os sintomas da doença. "Eu fiquei mais próximas dos meus filhos, pois trabalhava demais antes da pandemia. Eu tenho resistência, canto e danço, e pensei que seria mais leve comigo, mas não foi! Foi muito pesado, tanto que afetou meu fígado, meu intestino, meu pulmão, meu estômago, minha visão, minha mente. Chegou uma hora que eu disse: 'realmente, acho que dessa eu não passo'", disse.