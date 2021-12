Joelma grava clipe em Paris

Joelma anda mais romântica do que nunca. Após lançar a música e o clipe de "Sim", a primeira faixa do EP "Isso é Calypso", em que aparece vestida de noiva, a cantora escolheu a Torre Eiffel, em Paris, como cenário para o videoclipe da nova música "Meu Amor Chegou", outra faixa do projeto.

O EP será lançado nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 16, às 21 horas. E, na sexta-feira, 17, ao meio-dia, será divulgado o videoclipe no canal oficial do Youtube da cantora.

Paris foi escolhida por ser considerada um destino procurado por casais apaixonados. "Gravar esse clipe em Paris foi muito especial. Passei um pouco de frio (risos), mas valeu a pena. Acho que ficou lindo e diferente de tudo que já fiz até agora. Espero muitão que vocês gostem", comenta Joelma, que assina a direção e roteiro do clipe.

"Essa música é do Paulynho Paixão, um compositor que sempre colocou o amor como ponto alto de suas obras. Hoje ele não está mais com a gente, então, essa minha gravação também é uma homenagem pra ele que faz parte da minha trajetória há tantos anos.", ressalta.

"Cantar o amor é algo que me move assim como minha cultura. Então juntar tudo isso com certeza é um presente", completa.

Enm março de 2022, Joelma pretende iniciar a turnê nacional de "Isso é Calypso".