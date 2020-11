Joelma diz que violência vivida na infância fez com que temesse o casamento

Em entrevista ao apresentador Marcos Mion, no canal do YouTube mantido por ele, a cantora Joelma revelou que quando mais nova relutou muito em se casar porque teve contato com a violência doméstica muito cedo, dentro da própria casa. Segundo ela, na infãncia viu o pai, José Benahaum Mendes, que era alcoólatra, agredir a mãe, Maria de Nazaré, repetidas vezes.

"Era horrível porque era rotina. Todo dia, meu pai bebia e era aquela violência em casa. Isso me fez não querer casar nunca", contou, relembrando que durante algum tempo foi uma criança muito agressiva. Na idade de oito anos, ela viu o pai ir embora de casa: "Foi um presente de Deus".

Já depois de casada, ela conta que também sofreu por anos com as agressões do ex-marido, Ximbinha. E que, inclusive, nunca havia pensado em seguir carreira solo até se firmar como vocalista da Banda Calypso por se sentir muito insegura. "Tive que fazer algo que não queria", disse, relembrando de quando saiu do grupo.

Durante a entrevista ela também revelou uma curiosidade sobre um dos maiores hits do grupo, "Dançando Calypso (a melô do Cavalo Manco)". A música, escrita por um parceiro do Pará, tinha uma boa melodia e uma batida dançante, mas a letra era "simplesmente horrível".

"Era do tipo, 'eu bebo todas e subo na mesa'. [Pensei], 'isso não vai dar certo, tem de mudar a letra. Então liguei para uma amiga e dei todas as coordenadas. Ela colocou a letra e daí foi."