Jeff Moraes e Nic Dias são as atrações do II Festival Apoena nesta sexta

O II Festival Apoena recebe nesta sexta-feira, 20, os jovens artistas negros independentes na terceira noite de apresentações. Nesta sexta-feira se apresentam a dupla de DJs Bambata Brothers, a rapper Nic Dias e o cantor Jeff Moraes, com o novo disco. O festival segue até dia 3 de setembro, sempre às sextas-feiras, a partir das 21h, no Espaço Cultural Apoena.

Com a segunda apresentação do novo repertório, a expectativa é grande para o cantor Jeff Moraes. Com dez anos de carreira, ele lançará o primeiro disco intitulado “Tambor e Beat”, com oito faixas misturando pop, afro afeto, ritmos amazônicos e sua ancestralidade. “O show que vou apresentar é do meu disco que tem oito faixas. Só tem duas faixas que o público já conhece, que são ‘Menino Preto’ e ‘Coisa de Pele', lançadas em forma de single”, adiantou.

Jeff lançou recentemente o clipe do single “Coisa de Pele”, que integra o novo álbum. “Eu estou muito feliz em participar do Festival do Apoena, porque é um festival muito importante neste universo da música autoral independente da Amazônia, a expectativa é a melhor possível. Acho que teremos a casa com um público interessante, porque muitos vão com o intuito de ouvir a música paraense”, espera.

Quem abrirá a noite será o Bambata Brothers, surgido em 2014, os DJs e produtores, Gerson Junior e Jeft Dias. O Bambata reúne estilos como Soul, Funk 70, 2pac, Notorious Big, Racionais MC's, a velha e nova escola do Rap nacional, Trap e Boombap. “Todas essas referências e influências podem ser facilmente notadas nos cartazes, projeções, vinis, DJs e MCs que já passaram pelas festas da dupla. Ou seja, é um lance feito por pretos, para pretos e quem mais quiser se divertir”, destaca a dupla.

Na sequência, quem sobe ao palco do espaço cultural é a rapper Nic Dias, de Icoaraci. A letrista traz em suas composições aquilo que já viveu, falando das dores, autoestima, sonhos da população negra, e a arte como instrumento de mudança. Considerada uma das principais promessas do rap paraense, Nic tem quatro singles produzidos e lançados de forma independente.

Todos os shows do Festival Apoena estão sendo gravados ao vivo e serão disponibilizados no canal do Youtube do Espaço Cultural Apoena. Nas próximas sextas-feiras, o evento trará a DJ Jack Sainha, a banda Florisse e a banda Dois da Janela, no dia 27, e no dia 3 de setembro, o Coletivo Beatiú, Carimbó Sancari e Curimbó de Bolso, encerrando o festival. O II Festival Apoena foi contemplado pela Lei Aldir Blanc Pará e obedece a todos os protocolos orientados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de prevenção à Covid-19, além de ter limitação de público conforme o decreto estadual.

Agende-se:

II Festival Apoena

Bambata Brothers, Nic Dias, e Jeff Moraes

Data: sexta-feira, dia 20, a partir das 21h

Ingressos: R$ 15

Local: Espaço Cultural Apoena. Av. Duque de Caxias, 450 (altos)

Informações: 98213-6071//98158-0829