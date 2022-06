Iza lança making of do clipe de 'Fé'; vídeo já teve mais de 5 milhões de visualizações

Iza acaba de disponibilizar o making of do clipe de “Fé”, no canal canal oficial dela no Youtube. O curta que ganhou o nome de "Fé: Registros", mostra cenas da gravação, por trás das câmeras e depoimentos da cantora e dos integrantes da equipe. O clipe lançado no início de junho teve mais de 5 milhões de visualizações no Youtube.

A música fará parte do segundo álbum de Iza, com lançamento previsto para o segundo semestre.

"Esse é um dos clipes que mais me emocionou gravar e eu fiz questão de registrar esse making of para mostrar o quanto foi importante para mim e para toda a equipe”, conta Iza.

Ela contou curiosidades sobre como foi surgindo a ideia para cada cena, a escolha do figurino e o caminho criativo percorrido pela equipe com a participação dela.

Outros depoimentos do curta são dos profissionais responsáveis pelo coral, pela coreografia e pelo ballet, além dos diretores criativo, de arte e de fotografia, assim como o diretor Felipe Sassi. A direção e o roteiro do curta são de Vitin Alencar e produção executiva de Bruno Arrivabene.