Iza elogia sotaque paraense e dá selinho em fã durante visita ao camarim

A paraense Daniela Puget, que mora na capital paulista, compareceu ao Festival Nômade e foi recebida pela cantora Iza, no camarim. As duas trocaram elogios, bateram algumas fotos, e Iza além de demonstrar carinho pela paraense ainda elogiou o sotaque do Pará.

A paraense conversou com o site Btmaisoficial e disse que ficou em êxtase pelo selinho que ganhou da musa Talismã.