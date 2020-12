Hit 'Modo Turbo' de Luísa Sonza em parceria com Anitta e Pabllo Vittar é sucesso na web

As cantoras pop brasileiras Luíza Sonza, Anitta e Pabllo Vittar lançaram seu novo hit ‘Modo Turbo’ na última segunda-feira (21). Uma mistura de afrobeat com funk e, com a adição da percussão, o videoclipe oficial já ultrapassou mais de 4 milhões de visualizações em poucas horas de estreia.

Em uma coletiva de imprensa realizada na noite de ontem, horas antes do lançamento oficial do single, Luíza Sonza revelou que a música veio por acaso, enquanto ela estava em outro projeto. A base foi criada por Rennan Penha e, também chamou atenção de Anitta, que foi quem sugeriu o convite de Pabllo Vittar.

"Luísa perguntou se alguém tinha alguma ideia. Eu tava nesse mundo gamer, eu tava tão imersa nessa realidade, que eu já sonhava em desenho animado. Aí eu falei pra ela", declarou Anitta, que também confessou ter cogitado incluir as fantasias em algum jogo, caso houvesse interesse de alguma produtora.

As roupas usadas no clipe foram pensadas por cada uma das artistas: Pabllo inspirou-se em animes, como "Sakura Card Captors", e em jogos de RPG, enquanto Anitta buscou referências no jogo de sucesso "Free Fire". Luísa foi mais simples e começou a pensar o seu look a partir da peruca rosa usada no clipe, que havia comprado há algum tempo e esperava uma ocasião especial para utilizá-la.

Confira o videoclipe de ‘Modo Turbo’: