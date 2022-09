Hamilton de Holanda posta foto na Aldeia Cabana: 'Daqui a pouco vai rolar showzão único'

O compositor e bandolista multipremiado Hamilton de Holanda, 46 anos, já está em Belém para se apresentar na I Bienal de Artes, na noite desta quinta-deira, 22, na Aldeia Cabana Davi Miguel. A apresentação do artista carioca inicia às 21h.

Considerado o maior bandolinista do mundo, Hamilton começou a tocar aos quatro anos de idade, em melódica, um tipo de flauta. Aos seis de idade foi apontado como prodígio do bandolim no “Fantástico”, da TV Globo.

O passar o som na Aldeia Cabana, Hamilton postou um registro no Instagram e prometeu um “showzão especial, único”. No post ele informa que vai tocar com o bandolim de dez cordas, uma adaptação de duas cordas graves extras em “Dó” que ele desenvolveu para o instrumento no ano 2000.

Graduado em Composição, Hamilton de Holanda se especializou inicialmente no gênero do choro. Foi um dos fundadores da Escola de Choro, em Brasília, em 1997, e idealizou a petição ao Congresso Nacional para conceder ao Choro um Dia Nacional. Como resultado, desde 23 de abril de 2000 é comemorado no Brasil o dia Oficial do Choro.

O aumento no número de cordas, combinado com os solos rápidos, contrapontos e improvisações, inspira uma nova geração a pegar o bandolim de 10 cordas.

Carreira

Com 600 mil ouvintes mensais no Spotify, ele foi vencedor de Grammy Latino, Prêmio da Música Brasileira, Echo Jazz e Choc.

Conhecido improvisador, Hamilton interage no bandolim com outras tradições musicais, conjuntos e instrumentos. Já tocou em vários países, como França, Alemanha, Holanda, Itália, Estados Unidos, Austrália e Noruega, entre outros, sendo convidado como solista em orquestra sinfônica, assim como fez apresentações em museus, festivais de rock e pop, carnaval carioca, jogos olímpicos do Rio de Janeiro.

Social

Hamilton também promove concertos beneficentes em prol de vítimas de tragédias e projetos sociais no Brasil, como o Abrace, que presta assistência a crianças e adolescentes com câncer e doenças do sangue. Hamilton também apoia programas musicais para pessoas de áreas economicamente desfavorecidas.