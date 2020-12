Há 110 anos nascia Noel Rosa, um dos grandes compositores da história da música brasileira

Há 110 anos nascia um dos mais importantes artistas brasileiros da história: Noel de Medeiros Rosa. Carioca, teve contribuição fundamental na legitimação do samba dos morros cariocas, tornando-o popular entre a classe média, além de compor 259 músicas com mais de 50 parceiros, entre elas, “Adeus”, “Até Amanhã”, “Conversa de Botequim" e "Com que Roupa?", seu primeiro sucesso.

Em 1929, antes de estourar como o "Poeta da Vila", o compositor se uniu aos músicos Almirante, Braguinha, Alvinho, Henrique Brito e Henrique Domingos, formando o conjunto Bando de Tangarás e gravaram um primeiro disco influenciado pela música sertaneja.

O grupo alcançou sucesso apresentando-se em rádios, cinemas e teatros, mas foi no carnaval de 1931 que o samba "Com que Roupa?", de autoria do próprio Noel Rosa, já em carreira solo, estourou no País inteiro, com versos de humor e crítica social – características de todas as suas obras.

Rompendo a barreira que separava o “samba do morro” e o “samba do asfalto” no Rio de Janeiro, Noel foi o primeiro a compor esse estilo musical em parceria com os sambistas dos morros cariocas, com canções que traziam como temática o amor, a malandragem e a vida boêmia.

Menos de uma década se passou entre o seu primeiro sucesso e sua morte, com apenas 26 anos, vítima de uma tuberculose. Ainda assim, seu legado segue preservado e sua importância é reconhecida de diferentes formas.

Entre os mais de 1,5 milhão de documentos no acervo do Centro de Memória Bunge está o áudio de um dos episódios de 1957 do programa de rádio Galeria Musical SANBRA, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em homenagem ao compositor.

Na época, a orquestra que se apresentava ao vivo estava sob regência de Hércole Vareto, com as vozes de Lucio Alvez, Zezé Macedo, Dolores Duran, Roberto Paiva, Risadinha e Marion.

Além disso, em 2010, a Escola de Samba Unidos da Vila Isabel apresentou o enredo do carnaval com o samba "Noel: A presença do Poeta da Vila", de autoria de Martinho da Vila. O bairro carioca de Vila Isabel também homenageou o compositor com uma estátua em bronze.

Em 2019, o site de buscas Google prestou homenagem aos 109 anos de seu nascimento com um Doodle de Noel tocando violão em um botequim carioca, cenário comum nas suas músicas.