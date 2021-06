Gusttavo Lima se despede das lives com show especial nesta sexta-feira

O sertanejo Gusttavo Lima, um dos mais bem sucedidos das lives da pandemia, agora se despede dos shows em ambiente virtual. O músico apresenta sua última live nesta sexta-feira, 4, marcando a inauguração do teatro híbrido ZoOme Hallat Teatro B32, em São Paulo. O show exclusivo será transmitido às 20h, pelo aplicativo ZoOme.TV, e tem ingressos disponíveis a partir de R$ 29,90.

“Fiz muita coisa legal durante a pandemia, mas agora optei por não fazer mais lives. Quero focar nos projetos, me dedicar ao novo DVD e me empenhar nos meus próximos lançamentos. Ainda mais como essa será minha última aparição virtual – em live ou qualquer meio do tipo – vai ser também meu último show da pandemia. O ‘Embaixador in Concert’ vai rolar direto de São Paulo, com orquestra e tudo de mais lindo que eu posso levar ao meu público”, conta Gusttavo Lima.

Com o fim das lives, um dos planos de Gusttavo é dar mais atenção à carreira internacional. Para agosto deste ano, o artista já tem na agenda uma turnê nos Estados Unidos, com shows que terão a presença de público em Orlando, Atlanta, Newark e Boston. Mas para a despedida do ambiente virtual, Gusttavo promete um show com grande produção, incluindo até mesmo uma orquestra ao vivo.

A despedida das lives de Gusttavo Lima não é surpresa. Em abril do ano passado, ainda no início da pandemia de coronavírus, o cantor já havia comentado sobre a decisão de deixar de fazer shows virtuais. O comentário veio após Gusttavo ter recebido uma série de críticas, por aparecer em shows virtuais falando palavrões e bebendo cerveja e tequila, se mostrando aparentemente alterado em algumas destas ocasiões. Depois disso, no entanto, Lima voltou aos shows on-line.

"Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, à vontade, levar alegria, alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live pra ser censurado", escreveu ele em seu perfil no Twitter à época.

Diferente de muitas lives feitas por Gusttavo, a "Embaixador In Concert" não é gratuita. O valor do ingresso é R$ 29,90, e pode ser adquirido no site zoome.tv.

Gusttavo Lima é quem inaugura a plataforma Zoome.TV nesta sexta-feira, 4, mas o serviço já tem mais uma série de apresentações agendadas e com venda de ingressos aberta. Wesley Safadão faz um show pela plataforma no sábado, 5; e na semana seguinte, estão programados shows de Xand Avião com participação de Felipe Araújo e Jonas Esticado, no dia 10/6. E na próxima sexta-feira, 11/6, Simone e Simaria devem subir ao palco do local.

O público também já pode comprar ingressos para assistir a todos os quatro shows já agendados. A casadinha custa R$ 99,90, e além de permitir acesso aos shows, inclui os participantes no sorteio de um carro e de valores em dinheiro.