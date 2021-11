Gusttavo Lima faz último show no Pará após homenagens a Marília Mendonça

O cantor sertanejo Gusttavo Lima encerra neste domingo sua passagem pelo estado do Pará, onde realizou quatro shows. Durante sua apresentação em Santarém, na última quinta-feira (11), ele recebeu a equipe da Redação Integrada O Liberal no camarim e falou sobre a retomada das apresentações com a presença do público, projetos e também sobre a perda da amiga Marília Mendonça.

O embaixador está cumprindo agenda de cinco dias de shows nas regiões Norte e Nordeste, que começaram na quarta-feira (10) em Itaituba, passando por Santarém, na quinta (11); Parauapebas na sexta (12); Imperatriz (MA), no sábado (13) e encerrando em Marabá, neste domingo (14).

O Pará foi o primeiro destino de Gusttavo Lima depois da tragédia envolvendo a rainha do sertanejo, Marília Mendonça, na queda da aeronave que a levava para um show na cidade mineira de Piedade de Caratinga,no dia 5 deste mês. O cantor reafirmou que voltou para os palcos vivendo um luto, mas diz que poder interagir diretamente com o público traz um pouco de conforto.

"A gente não quer acreditar que isso aconteceu, a gente não quer acreditar que isso é verdade. A minha ficha, para te falar a verdade, não caiu ainda, só quero que onde ela estiver, esteja bem e em paz e a gente vai estar aqui rezando, orando e emanando coisas boas para ela e para a família dela”, enfatizou.

Um momento de muita emoção marcou a apresentação do artista, que fez uma homenagem à Marília Mendonça. Várias fotos dos dois abraçados foi exibida no telão ao fundo do palco enquanto Gusttavo nterpretava a música "Estrelinha", composta por Marília em parceria com a dupla Di Paullo e Paulino.

Energia positiva dos fãs e retorno aos palcos

“Está sendo incrível a gente poder fazer o que ama praticamente depois de dois anos dessa terrível pandemia. Agora a gente pode reencontrar os fãs e voltar às cidades que costumávamos fazer shows. Acho que isso de se sentir útil é muito legal. É bacana a gente estar voltando, ainda mais com os shows remarcados. Então Santarém deve ter um grande show, se Deus quiser vai pegar fogo”, brincou.

Durante a tarde, fãs de Gusttavo fizeram campana aguardando a chegada do cantor no hotel para garantir uma foto com o ídolo. O estudante Danilo Souza estava entre essas pessoas. “Eu precisava tentar ver ele de perto, sou muito fã. Eu tenho certeza que vai ser um show maravilhoso. Estou super ansioso", disse animado.

Durante as restrições no pico da pandemia, uma forma encontrada pelos artistas de se aproximarem dos fãs foi por meio das lives. Gusttavo, inclusive, ficou no ranking das apresentações virtuais mais assistidas no YouTube. Perguntamos se o público poderia esperar uma live de TBT e a resposta veio com bastante entusiasmo. “Olha aí, é uma boa ideia, uma boa ideia. Acho que rola como se fosse uma coisa híbrida, né, tipo show transmitido, a gente pode pensar no caso”, afirmou.

O palco para o show em Santarém foi montado na área externa do Shopping Rio Tapajós, que trouxe o cantor como atração especial das comemorações pelos 7 anos do empreendimento.

Inicialmente, o show estava marcado para o dia 5 de novembro, mas após a notícia da morte da cantora, Gusttavo desmarcou o show e remarcou para a noite da quinta-feira. Parte da equipe ficou em Santarém desde a sexta-feira, nesses dias alguns pontos da cidade ficaram movimentados, os fãs faziam questão de tirar fotos.

O cantor chegou em Santarém na tarde da quinta-feira e no fim do dia foi treinar em uma academia da cidade, atraindo a atenção dos fãs.