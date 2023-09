Gusttavo Lima e Xand Avião são atrações do Festival do Abacaxi, em Barcarena

A partir de hoje (29) até domingo (1º), Barcarena recebe a 41ª edição do Festival do Abacaxi. Ao longo dos três dias, mais de 10 artistas se apresentam por lá. Os mais esperados são:o Embaixador Gusttavo Lima e o Comandante Xand Avião.

Hoje (29), terá shows de Damares, Som e Louvor e DJ PV. Gusttavo Lima se apresenta no sábado (30), em noite que ainda terá apresentações de Xand Avião e Seu Jorge. No domingo (1º), para o encerramento do festival, Dennis, Wesley Safadão, Só Pra Contrariar e Eric Land se apresentam.

A 41ª edição do Festival do Abacaxi será no EcoParque do Cafezal e tem entrada gratuita. A estimativa é que mais de 100 pessoas. Ao longo de várias edições, mais de meio milhão de pessoas passaram por lá.

Tendo a sustentabilidade como uma marca forte do evento, este ano, as pulseiras usadas nos camarotes vão poder ser plantadas pelos usuários, já que elas são feitas de sementes.

"O Festival do Abacaxi é gigante em diversas ações, como pelo fato de dar grandes exemplos em assuntos sobre meio ambiente, traz ainda a cultura feita em Barcarena, a música, a gastronomia, são elementos base para o crescimento harmonioso de uma sociedade", ressalta Ciane de Moraes, produtora cultural local.

O evento é para enaltecer a produção agrícola, com uma programação que contempla a cultura local e nacional.

O comandante Xand Avião chega para a apresentação do festival com um repertório repleto de hits que marcaram décadas da sua carreira. Com mais de cinco milhões de cópias vendidas em oito CDs, além de quatro DVDs, ele é um dos grandes nomes do cenário musical do país. A música “De Mãos Atadas”, pontuou na lista de 100+ da Billboard na semana de lançamento, em maio de 2017. No ano seguinte, ele deu seguimento a sua carreira solo.

A história que escreveu no Aviões do Forró e individualmente, é marcada por sucessos. Ao longo dos anos, Xand sempre emplaca hits nas playlists das plataformas de streamings. Uma das características do cantor é sempre estar antenado com as novidades musicais, mas também com a dinâmica exigida nas redes sociais.

“De fato sempre tento estar atento ao mercado e as mudanças que são diárias. Então é muito importante estar ligado em todas as novidades. Confesso que antes da pandemia não estava tão atualizado, mas a gente acaba entendendo o quão importante é esta ferramenta e todas as redes sociais novas, como TikTok etc. Todas, juntamente com o público, acabam ajudando ainda mais na divulgação do nosso trabalho, além de sentir uma proximidade maior com eles! Graças a Deus também tenho uma equipe muito competente que está comigo nessa e juntos a gente sempre entrega algo de qualidade para os fãs”, disse o artista.

Depois do show de Barcarena, Xand retorna ao Pará na próxima semana. Ele se apresenta dia 06 de outubro, no estádio Mangueirão, no “Viiixe! Forró e Piseiro”, o maior evento nacional dos ritmos.

A relação do artista com o Pará é pautada por shows anuais e lotados, uma relação de fidelidade entre o público e ele.

Com tantos hits e atuações nas redes sociais, Xand Avião consegue passear em diversos ritmos, principalmente quando contempla o público com feats. Recentemente, ele lançou “Assunto Delicado” em parceria com Guilherme e Benuto, “Pode Apostar” feat Mari Fernandez, “Bololô” feat Pedrinho, “Para de Me Iludir”, “Novinha do Onlyfans” feat Kadu Marins, e “Tanto Faz” feat Lauana Prado.

Este ano, Xand lançou também o EP “Ao Vivo de Verdade”, que tem quatro faixas inéditas, uma delas, intitulada “Várias Bebezinhas”, com participação especial da cantora Mari Fernandez.

O álbum “1MPAR” também foi lançado, e contemplou o single “Perfume Caro”, com um videoclipe. Ou seja, Xand Avião é um artista que está sempre cheio de novidades para o público.

“Sem dúvidas sou um cantor de forró, mas como disse anteriormente eu sempre tento inovar e trazer também outros gêneros para o meu trabalho. Muito importante poder colaborar com novos artistas, é uma constante evolução, sem deixar as raízes de lado”, pontua o cantor.

A noite de sábado também terá o show de Gusttavo Lima. Ele foi a última atração anunciada para o festival. O nome dele foi conhecido em julho, durante o Caripi Verão 2023, na ocasião, o público foi à loucura.

“Podemos dizer que é um ‘esquenta’, para já irmos nos preparando para o nosso Buteco, que acontece em novembro. No show deste sábado, a galera vai poder curtir grandes sucessos do Embaixador, como ‘Inventor dos Amores’ e ‘Gatinha Assanhada’, passando por diversos hits da minha carreira até chegar, é claro, às novas músicas do DVD ‘Paraíso Particular’, que gravei no mês de julho, assim como ‘Oi Vida”, ‘Porta dos Porta Malas’, ‘Oficializar’ e ‘Canudinho’. Será um show muito especial nesse Estado que eu amo!”, disse Gusttavo Lima.

O cantor também retornará ao Pará, no dia 18 de novembro, com o Buteco. A Bis Entretenimento é a responsável por trazer esse festival, que é um dos mais badalados do país.

“A minha relação com o Estado é incrível! O Pará sempre me recebeu com um carinho enorme! Já perdi a conta de quantos shows fiz na região e dos amigos que tenho por aí. São muitas histórias e lembranças boas, sem contar que sou fã demais do açaí de vocês! (risos)”, finaliza o Embaixador.

Agende-se

41ª edição do Festival do Abacaxi

Atrações: Damares, Som e Louvor, DJ PV, Gusttavo Lima, Xand Avião, Seu Jorge, Dennis, Wesley Safadão, Só Pra Contrariar e Eric Land.

Data: 29, 30 e 1º

Hora: 18h

Local: EcoParque do Cafezal, em Barcarena

Entrada Gratuita