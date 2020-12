Gusttavo Lima lança a nova música: 'Vingadora'

Gusttavo Lima acaba de lanças nas plataformas digitais a nova música “Vingadora”, que integra o novo projeto audiovisual do cantor, “O Embaixador The Legacy”, gravado em julho passado, em Goiânia.O videoclipe estreou no YouTube nesta sexta-feira, 11.

“Vingadora” é uma faixa dançante que tem a participação especial de Bruno & Denner, dupla apadrinhada por Gusttavo - inclusive, Bruno é sobrinho do pop star. A composição é assinada por Denner Ferrari em parceria com Moura, Tunico e Leandro Rojas.

O projeto “O Embaixador The Legacy” é um dos primeiros do Brasil a utilizar o sistema HDR, tecnologia que garante realismo à produção, com profundidade diferenciada, semelhante ao 3D. A direção de vídeo é de Anselmo Troncoso.