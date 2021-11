Grupo Sorriso Moleque comemora 18 anos de carreira com novo projeto

De volta aos palcos após pausa na carreira, o grupo Sorriso Moleque comemora os 18 anos de história com um novo projeto: Sorriso Convida, onde artistas locais ou nacionais serão convidados para participar das apresentações da banda. O show de abertura do projeto será neste sábado, a partir das 19h, na Cervejaria Oficial Umarizal e contará com a presença do cantor paulista Ricardinho.

O grupo, formado por Luciano Xubby e Thiago Torres nos vocais, Charles Pessoa no pandeiro, Thiago Coutinho no reco-reco, Evaldo Bichara no repique de mão e Márcio Noronha no tantã, surgiu em 2003 a partir de uma reunião de amigos.

Segundo Thiago Torres o que era para ser brincadeira, virou coisa séria. “A gente sempre se reunia pra tocar e animar os aniversários da nossa galera, até que o projeto virou profissional. Já tocamos nas principais casas de shows da cidade, já fizemos parte de grandes festivais de samba como o SamBelém, além de abrir shows de artistas que somos fãs. Nossa história é muito gratificante”, afirmou o artista.

O retorno do grupo se deu em meio a pandemia, quando um dos integrantes contraiu a covid-19 e ficou em estado grave. “Havíamos decidido que não íamos mais nos afastar em prol do Junhão, nosso parceiro. Mas infelizmente ele faleceu e não conseguiu vivenciar nosso projeto, será por ele”, garantiu Thiago. Segundo o músico, a partir daí nasceu a ideia do projeto que visa manter uma média de um evento a cada mês, ou de dois em dois meses, tendo sempre um artista nacional junto no palco.

Para o vocalista Luciano Xubby, a volta significa uma mistura de coisas boas com realização. “Com esse momento difícil, a gente percebeu que não pode deixar de fazer o que gosta. Tocar no Sorriso Moleque nos fazia muito feliz então resolvemos retomar essa alegria com todo gás, estar mais unidos com as pessoas importantes da nossa vida. No grupo somos uma família. Juntos podemos levar alto astral, música e muitos sorrisos para o nosso público”.

Agende-se

Sorriso Moleque Convida (Aniversário de 18 anos)

Data: 20/11

Hora: 19h

Local: Cervejaria Oficial Umarizal (R. Antônio Barreto, 1176 - Umarizal, Belém - PA, 66055-050)

Mais informações: (91)9 9329-1964