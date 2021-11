Grupo Molejo se apresenta em Belém neste sábado (20)

Com mais de trinta anos de carreira, o grupo Molejo volta em Belém neste sábado (20), a partir das 21h na sede da escola de samba “Rancho Não Posso Me Amofinar”. O grupo promete irreverência e a alegria característica da banda, que fez sucesso na década de 90 com as músicas “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Paparico”, “Cilada”, entre outras.

O grupo tem apostado cada vez mais na modernização de suas músicas e dado prioridade a composições de jovens artistas. Composto por Anderson Leonardo (no cavaco e voz), Andrézinho (surdo e voz), Claumirzinho (pandeiro e vocal), Lúcio Nascimento (repique de mão e vocal), Jimmy Batera (bateria e vocal) e Robson Calazans (tantan, caixa e reco reco), o grupo trabalha atualmente na divulgação do single “Se depender de mim, sextou”, lançado em 2019 e disponível em todas as plataformas digitais de música.

Segundo o vocalista, Anderson Leonardo, “pra gente é muito bom poder voltar a viajar, ver as coisas aos poucos normalizando. Começar por Belém é maravilhoso, estamos todos empolgados principalmente nessa cidade em que o samba é tão querido. Estamos muito felizes”.

Para o repertório, Anderson diz que os fãs podem esperar a irreverência de sempre. “A gente promete um show divertido, com músicas novas e os nossos clássicos que não podem ficar de fora. O segredo de continuarmos juntos tanto tempo é pensar sempre como iniciante e se entender. O segredo é não ter segredo e viver um dia após o outro, ter disposição para encarar os desafios e ir se adaptando sempre da melhor maneira possível aos altos e baixos que a vida pode colocar”, afirmou.

Agende-se:

Show “Paparico do Molejo”

Data: 20/11

Hora: 21h

Local: Sede da escola de samba “Rancho Não Posso Me Amofinar” (Tv. Honório José dos Santos, 758 - Jurunas, Belém - PA, 66033-343)