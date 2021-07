Grupo 'Massa Grossa' lança o single 'Desprezo' nas plataformas digitais; Ouça

Nil Almeida, mais conhecido na cena artística como Vovô, é um baterista com décadas de experiência que resolveu ir para o estúdio para apresentar ao grande público um novo projeto, algo que veio sendo maturado com a ajuda de seus talentosos amigos.

Depois de viajar o Brasil e o mundo empunhando com maestria as baquetas para grupos como Cravo Carbono e, atualmente, na banda de Dona Onete, ele finalmente apresentou para a internet o single “Desprezo”, canção lançada no último dia 3, parte do repertório de seu grupo “Massa Grossa”.

O single já está disponível nas plataformas digitais de música, e é apenas uma parte que será costurada ao EP “Retalhos”. Ao todo, quatro canções serão lançadas para formar essa colcha musical, cada uma com uma “pegada” diferente, fruto das experiências e experimentos de Vovô e de seus parceiros nessa empreitada: Ana Lemos (vocal), Pio Lobato (guitarras e teclados), Rafael Augusto (contrabaixo), Marcelo Negrão (sanfonas) e Otávio Gorayeb (percussão).

O Massa Grossa já havia aparecido aqui e ali na cena local, com outra formação, lá pelo começo da década passada, se apresentando em alguns festivais. Contudo, somente agora o conjunto teve seu lançamento “pra valer” no estúdio, com um trabalho autoral sendo apresentado oficialmente na forma do EP “Retalhos”, nome mais do que apropriado, já que o grupo é formado pelos fragmentos das experiências de Vovô. Depois do fim do Cravo Carbono e do projeto Mestres da Guitarrada, o baterista achou que era hora de fazer algo novo, com sua cara.

“Eu estava voltando de uma viagem com o Pio, de uma feira de música em Belo Horizonte, e estava preocupado. Eu dizia: ‘poxa, a gente monta uma história, faz arranjos bons, as pessoas começam a se interessar pelas músicas, e os projetos acabam. Eu vou fazer o seguinte: vou aprender a tocar violão e vou compor umas músicas aí, pois eu mesmo não vou sair do meu projeto’”, explica o baterista, que em 2010, comprou um violão e começou a compôr as primeiras letras do Massa Grossa.

“Eu pensava que, se é para colocar uma letra, essa letra tem de ter uma história. Então, comecei a criar a trilha sonora desses personagens”, diz o músico, que compôs as canções e chamou os amigos que fez ao longo da carreira para ajudá-lo a dar cara a essas letras.

Ele e Pio Lobato foram dando forma aos arranjos, e depois, Ana Clara se juntou à empreitada, se apresentando como vocalista. Devido à sua importância nesse começo do “Massa”, ela foi convidada para gravar os vocais de "Desprezo", primeiro single do EP, enquanto Ana Lemos canta nas demais faixas a serem lançadas, “Vida de Cão”, “Clima Junino” e “Olga”.

“Essa primeira música é um bolero, e como maioria dos boleros é dramático, trágico, pesado”, explica o compositor Vovô, sobre seu processo de criação. “Eu procurei fazer um ‘apanhadozinho’ do que eu curto. Eu abro o EP com um bolero, que é uma coisa mais lenta; aí depois vem para um brega-rock, um brega com baixo, guitarra e bateria; aí depois, vem um xote; e por fim, um carimbó. São retalhos. Histórias de vida”, diz o “batera”, que foi conquistando os parceiros musicais com esses fragmentos que trazia na cabeça e que se juntaram em canções envolventes e cativantes.

“Ele começou a mostrar as composições, e na época, fizemos várias apresentações com esse repertório, lá por 2012. Foi um período bem divertido”, relembra Ana Clara sobre os primórdios do Massa Grossa.

“Passou o tempo, cada um foi fazer seus trabalhos e agora, eles voltam com nova formação, mas ele me convidou para participar, é claro que eu topei para matar a saudade desse período”, celebra a voz de "Desprezo", que diz que cantou essa canção no Festival Se Rasgum há quase uma década e que não poderia estar mais contente em ver ela sendo lançada formalmente como primeiro single do EP.

“De lá para cá, a distribuição da música mudou muito. Então, é muito legal ver esse novo trabalho com a possibilidade de alcançar novos públicos”, festeja Ana Clara, feliz e poder dar voz aos personagens de Vovô.

Presente desde o começo de tudo, Pio Lobato faz a edição das faixas, além de assinar os arranjos e a produção musical do EP, ao lado de Vovô. Parceiro de longa data do baterista, Pio é produtor e compositor com reconhecido trabalho autoral instrumental, e integrou ainda com Vovô a banda Cravo Carbono (1996-2008). O guitarrista também fez parte dos projetos Mestres das Guitarradas, Terruá Pará e atualmente também trabalha com Dona Onete.

Como mais uma mão nessa obra, o projeto gráfico de “Retalhos”, é assinado por Juliana Sinimbu, que lança uma arte a cada single para, no final, formar a capa do EP, em mais uma peça do mosaico musical do Massa Grossa, que desde sempre, foi feito pelo coletivo.

“Eu crio histórias sobre pessoas. Coisas que podem acontecer, situações que as pessoas vivem. E as pessoas são assim também: elas se juntam para fazer alguma coisa que seja útil, se juntam para fazer uma história”, encerra Vovô, baterista e, de certa forma, também o costureiro responsável por manter unido esse tecido musical.