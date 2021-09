Gravação de DVD e mistura de ritmos marca aniversário de Tomé-Açu nesta quarta

Nesta quarta-feira, 1, a partir das 18h, no dia do aniversário do município de Tomé-Açu, será realizado pela Al-Mix Produções, a gravação do DVD Sunset do Comandante com DJ Nando Mix e Vinícius Honorato. O evento tem como intuito não apenas divulgar o trabalho dos músicos mas principalmente presentear os moradores da região com evento aberto ao público. A ocasião vai ser marcada por uma mistura de ritmos.

Segundo o produtor do evento, Naldo Almeida, “Será um evento ímpar, com queima de fogos, show pirotécnico e um cenário marcante às margens do rio Acará Mirim. Decidimos fazer um trabalho diferente, com inspirações como Xand Avião e afins. Ou seja, colocar a batida de um DJ nas músicas. Eu já conhecia o DJ Nando e sabia dessa vontade dele de fazer trabalhos com a gente, foi quando surgiu esse projeto. Então decidimos presentar Tomé-Açú com esse evento. Preparamos uma excelente estrutura”, afirmou.

Vinícius, conhecido na região por vários trabalhos dentro do sertanejo, garantiu que o público pode esperar algo totalmente novo. “Estou muito animado para essa mistura, de me unir à música eletrônica. Será um evento para cima, com muita alegria nas músicas. Será um sunset, ou seja, algo muito bonito no pôr do sol. O pessoal está comentando demais por aqui e isso me deixa ainda mais ansioso. Mas claro, que tudo está sendo pensado com muito carinho e cuidado nesse momento de volta após tempos tão difíceis durante a pandemia”, relatou.

Já DJ Nando, natural do município de Acará, já tocou em famosas aparelhagens do estado como “Rubi a Nave do som" e hoje segue carreira como o Comandante Original.

Agende-se

Gravação do DVD Sunset do Comandante com DJ Nando Mix e Vinícius Honorato

Data: 1/09, a partir das 18h

Local: Praça Três Poderes da prefeitura Municipal, embaixo das árvores gêmeas, as margens do Rio Acará Mirim