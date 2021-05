Gal Costa domina o palco sua segunda live nesta sexta-feira, 28

Depois de celebrar os 75 anos de idade em uma live, Gal Costa retorna agora ao ambiente virtual para uma nova apresentação. Considerada uma das maiores vozes da música brasileira, ela foi a escolhida para protagonizar a live de maio do Teatro Bradesco, que será transmitida nesta sexta-feira, 28, às 20h.

No setlist, Gal defende canções como “Meu Bem, Meu Mal”, “Negro Amor”, “Coração Vagabundo”, “Só Louco” e “Baby”. O show terá transmissão totalmente gratuita, pelo canal do Teatro Bradesco no YouTube.

Este show é a oportunidade dos fãs e admiradores matarem a saudade da cantora, que está afastada dos palcos durante a pandemia, além de ouvirem as músicas de seu recente álbum de estúdio, lançado em fevereiro. “Nenhuma Dor” reúne os dez duetos de Gal com outros nomes da música brasileira, uruguaia e portuguesa.

No disco, a artista revisita canções já marcadas por sua interpretação ao longo da carreira, mas desta vez celebrando encontros entre gerações. A música “Baby”, por exemplo, composição de Caetano Veloso presente no álbum “Gal Costa”, de 1969; aqui ganha uma interpretação conjunta com Tim Bernardes. Já “Juventude Transviada”, letra de Luiz Melodia cantada por Gal em 1979, agora ganha também a voz de Seu Jorge.

O lançamento integra as comemorações pelos 75 anos de Gal Costa, completados em 26 de setembro. A ideia do álbum de participações nasceu no começo do segundo semestre, em meio ao recolhimento da pandemia. Em um telefonema, Gal Costa comentou com Marcus Preto, diretor artístico do projeto, com quem trabalha desde 2013, que sentia que os jovens estavam ouvindo mais a música de sua geração do que antes da quarentena. Preto confirmou a impressão de Gal com dados: o consumo de música “de catálogo” de fato aumentou sensivelmente durante esse período, provavelmente pelo conforto que os clássicos dão à alma em momentos assim. Em um ambiente difícil para pensar num disco de inéditas, os dois então optaram por revisitar clássicos, e chamar jovens artistas para dividir os vocais com Gal.

A proposta era manter por perto os jovens artistas que já faziam parte do universo musical da cantora até ali. Como é o caso de Silva, Tim Bernardes, Criolo e Zeca Veloso, que tiveram suas composições gravadas por Gal nos dois álbuns de estúdio mais recentes: “Estratosférica” (2015) e "A Pele do Futuro" (2018). Com Rubel, a cantora tinha acabado de lançar um single ao vivo.

Mesmo este sendo o primeiro show de Gal desde o lançamento de “Nenhuma Dor”, a live não será apenas sobre o disco, como conta ela mesma. O show deve passear por composições marcadas pela interpretação de Gal ao longo de toda sua carreira, um deleite para os fãs dessa que segue cantando o amor para os brasileiros.

Em sua segunda live, Gal Costa promete um espetáculo estritamente musical, em que os protagonistas são sua voz e as canções. A direção geral é de Marcus Preto, o mesmo que assinou os álbuns e shows mais recentes de Gal.

“Eu estou muito feliz em retornar aos palcos em uma live. Mesmo não tendo público presente, é uma alegria muito grande poder levar música, diversão e um acalanto para as pessoas nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. A arte é um bálsamo e alivia a dor da gente", declara a artista.