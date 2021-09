Gaby Amarantos e Potyguara Bardo vivem Romeu e Julieta élfico em videoclipe 'Sangrando'; assista

Recentemente Gaby Amarantos lançou o tão esperado “Purakê”, que veio recheado de influências da cultura Amazônica e conta com participações de artistas importantíssimas para a música no Brasil. Entre os feats estão: Elza Soares, Alcione, Dona Onete, Luedji Luna, Potyguara Bardo, Liniker, Ney Matogrosso, Urias, Leona Vingativa e Viviane Batidão. O lançamento tem sido um enorme sucesso e muito bem recebido pelo público e pela crítica especializada.

VEJA MAIS

E para dar continuidade nas ações de lançamento do seu novo álbum, Gaby disponibilizou em seu canal oficial de YouTube o clipe de Sangrando, que conta com feat de Potyguara Bardo.

“Uma grande honra poder lançar mais este clipe de um projeto tão especial para mim, e que foi feito com tanto amor e carinho. Muito grata por Potyguara ter embarcado nessa comigo. O resultado ficou incrível e cheio de teatralidade e muita emoção”, disse Gaby.

“Trabalhar com Gaby é um sonho realizado. Sempre admirei a força da natureza que ela é, na sua arte e enquanto pessoa e estar no álbum com tanta gente que eu sou fã é mais incrível ainda! No clipe apresentamos uma tragédia para uma plateia vazia, enquanto cantamos a dor da saudade. Acho muito significativo pro período em que infelizmente ainda estamos vivendo; mas que, com fé, não demora até sairmos”, disse Potyguara.

O clipe conta com direção de Rodrigo de Carvalho e traz um ar de teatralidade, onde Gaby, junto com Carvalho, trouxeram uma nova versão para a história de amor entre Romeu e Julieta.

“Quando estávamos discutindo as ideias pro clipe, a Gaby trouxe o ponto da teatralidade, já que Sangrando é uma música muito dramática. A gente acabou chegando na ideia de recontar Romeu e Julieta. Fazer em chroma trouxe a liberdade da criação digital do cenário, além de explorar os diferentes níveis de complexidade (de uma simples luz focal, passando por uma mula sem cabeça correndo, até fogos de artifício dentro de uma igreja)”, disse Rodrigo.