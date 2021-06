Fundação Amazônica de Música tem programação on-line em junho

No mês de junho, paraenses são destaque no palco virtual da Fundação Amazônica de Música. Grupos de Câmara do Vale Música Belém fazem apresentações todas as quartas-feiras, a partir das 18h.

Os grupos são: o Quinteto de Metais; o Quinteto de Madeiras, do premiado Terra Quartet; além do Quinteto para Clarinete e Quarteto de Cordas. Os vídeos são publicados na página (facebook.com/fambelem.oficial) e no canal do Youtube (Plano Anual de Atividades FAM III).

Os grupos musicais do projeto Vale Música Belém contam com a coordenação da pianista profissional Marília Caputo e do maestro da Orquestra Jovem Vale Música, Renan Cardoso.

Recentemente, o grupo Terra Quartet, composto pelos alunos do projeto Vale Música Belém, Fábio Santos e Nathália Vidal (violino), Haroldo Fonseca (viola) e William Ambé (violoncelo), todos alunos do Vale Música Belém, conquistou o primeiro lugar na sua categoria na edição 2021 Spring Music Competition, da Competição Internacional de Música de Charleston, que homenageia compositores nascidos na época da primavera do hemisfério Norte (entre os meses de março e maio), como por exemplo Bach e Chopin.

O projeto Vale Música Belém é desenvolvido pela Fundação Amazônica de Música (FAM). A iniciativa vem transformando a vida de alunos do ensino público da capital do Pará e conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei de Incentivo à Cultura.

Atualmente, atende cerca de 300 crianças e jovens com o ensino e aprendizagem da música. O projeto tem a Orquestra Jovem, Coral, Grupo de Flautas Doce, Banda Sinfônica Jovem, Grupo de Percussão de Câmara, Orquestra de Violinos e Coral infanto-juvenil.

Já está disponível no canal a apresentação do Quinteto de Metais, que traz a peça Anônimo, arr. David Marlatt - Sonata from Die Bankelsangerlieder.

As outras apresentações ao longo do mês serão publicadas na seguinte ordem: dia 9/06, Terra Quartet apresenta Beethoven - Quarteto em dó menor Op. 18 N°4 - 1° Movimento “Allegro ma non tanto”; dia 16/06, é a vez do Quinteto para Clarinete e Quarteto de Cordas apresentar Mozart- Quinteto com Clarinete em Lá maior K.581 - 1° Movimento “Allegro”; no dia 23/06, o Quinteto de Madeiras apresenta Franz Danzi- Quinteto de Madeiras em Sí Bemol Maior, Op. 56, N°1 - 1°Movimento “Allegretto”; e encerrando a lista, dia 30/06, o Quarteto de Cordas traz J. Haydn- Quarteto de cordas em Sol Maior, Op.76 N°1 - 1° Movimento “ Allegro con Spirito”.