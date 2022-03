Francy Ribeiro lança feat com a pernambucana Palas Pinho

A cantora Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançam um trabalho interestadual, unindo os estados do Pará e Pernambuco, será lançada amanhã, 10, a música “Pode ir embora”. O single estará disponível no canal do youtube “Francy Ribeiro e Banda Lamazon”.

A música é uma mistura do brega paraense com o pernambucano e foi gravada em Castanhal, nordeste paraense. O single faz parte do DVD Fogo Dentro Do Fogo, da Banda Lamazon, que foi gravado em 2021. O objetivo é exaltar as culturas dos dois estados, que embora diferentes em alguns aspectos, têm em comum o amor pelo ritmo brega.

Além de destacar o brega, com uma pegada mais romântica, para dançar coladinho, “Pode ir embora” fala sobre o amor. A história da canção é sobre alguém que põe um ponto final em uma relação abusiva e resolve dar a volta por cima e recomeçar.

“A ideia surgiu quando eu ouvi essa música pela primeira vez, entrei em contato com a Palas, que prontamente aceitou o convite para um feat. Então aproveitando a minha ida a Recife para gravar o CD Fogo Dentro do Fogo, já gravamos também singles da parceria. Como esse trabalho foi feito durante o período crítico da pandemia, a Palas gravou a parte dela em Recife e eu gravei a minha aqui no Pará. Fizemos uma edição maravilhosa e o resultado o público vai conferir no próximo dia 10”, disse Francy Ribeiro.

A autora da música, Palas Pinho é referência no cenário musical Pernambucano, com mais de 20 anos de carreira. A sua primeira canção de sucesso em 2001, “Vem me amar” é de composição do Walter de Afogados, o mesmo de “Moranguinho do Nordeste”.

Palas se prepara para lançar o seu documentário “20 anos de Brega”. A cantora também é líder do Projeto Amigas do Brega, que reúne grandes cantoras de Recife. A artista explica que a ligação entre Belém e Recife vem de décadas. “Muitos artistas nossos, do Nordeste, saíram daqui e influenciaram o brega do Pará. Da mesma forma, muitos artistas paraenses influenciaram o nosso brega. Essa parceria, junto com a troca de conhecimentos e gentileza sempre foram pontos fortes. Recife e Belém são irmãs na cultura brega”, avaliou.

Palas dá ainda um spoiler do que o público vai encontrar no som. “Muito romantismo, muita sofrência... quem tiver com dor de corno, se prepare, pois essa música é para esfregar o chifre no asfalto. Ficou linda!”.

Em 2021, o brega se tornou Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém e Pernambuco. A parceria entre Francy Ribeiro e Palas também surge para exaltar essa conquista. “Essa parceria vem em um momento muito especial, nós resolvemos mostrar que existe respeito entre os artistas dos dois estados e a importância de unir forças para elevar o movimento brega para o Brasil e o mundo. É muito importante manter essa relação cada vez mais forte, para continuar espalhando o nosso brega”.