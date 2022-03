Exposição com realidade aumentada mistura arte e tecnologia pela primeira vez em Vigia de Nazaré

Os artistas plásticos Johnatan Ryder e Marcos Pimentel apresentam a “Pintura em Alvoroço”. Uma exposição de arte com realidade e experiênciaa interativas (visuais) para o público. A mostra teve início no dia 04 de março, na Secretaria de Cultura de Vigia e segue aberta até o dia 04 de abril, de segunda a sexta-feira das 08h ás 17h. Trata-se de uma exposição inédita na cidade.

O público poderá apontar para os quadros com o celular e ver as animações, que irão dar pistas sobre as referências da obra. Foram criadas obras exclusivas para a exposição, Johnatan criou artes referentes aos patrimônios históricos da cidade sobre jornais do século XIX, tudo somente à caneta, e Marcos fez autorretratos de personalidades Vigienses, criando a partir de tinta acrílica sobre tela.

Johnata se diz muito feliz com a conquista, “é um reconhecimento profissional enorme trazer essa exposição para a minha cidade. Tendo uma mostra que envolve arte e tecnologia, algo completamente inédito na minha região, isso me mostra que estamos no caminho certo”, destacou.

O artista ressalta ainda que “é uma exposição com realidade aumentada, onde as pessoas terão uma dinâmica maior. Então promover o encontro da arte com a tecnologia é muito importante. A arte democratiza a vida das pessoas. Eu acredito que muitos artistas tiveram que sair do físico na pandemia e ir para o digital, então a arte já vai para o caminho do novo, o caminho do digital. O que torna a exposição ainda mais significativa”, concluiu.

Agende-se

Exposição “Pintura em Alvoroço”

Data: até 04 de abril de 2022

Hora: 08h ás 17h

Local: Secretaria de Cultura de Vigia