Francy Ribeiro e Banda Lamazon gravam DVD 'Fogo Dentro do Fogo' nesta quinta-feira

A cidade de Castanhal será o palco para a gravação do novo DVD de Francy Ribeiro com a Banda Lamazon, nesta quinta-feira, 1°. A banda tem um total de seis CDs gravados ao longo da carreira, se tornando referência no cenário musical paraense. A cantora Francy Ribeiro e a Banda Lamazon estão há mais de 15 anos no mercado.

A gravação do DVD "Fogo Dentro do Fogo" não será aberta ao público, e será feita no formato pocket show, uma proposta diferente do que a banda está acostumada, mas mantendo as raízes do ritmo paraense. A gravação contará com músicos, balé e um cenário moderno e tecnológico.

O gravação contará ainda com a participação da cantora Palas Pinho, referência no brega pernambucano. A música gravada será uma junção dos ritmos, que fala sobre o movimento Paranabuco (Pará e Pernambuco), exaltando as duas culturas, de dois estados diferentes, mas com o mesmo amor: o brega.

Nesse novo álbum a banda apresenta duas fases, o áudio e o visual. A primeira fase já foi gravada em Pernambuco, no mês de junho; e a segunda fase, a visual, será em Castanhal. "Nós vamos trazer uma nova roupagem e uma nova linguagem do brega, com arranjos mais modernos e uma pegada mais romântica", conta Francy Ribeiro.

O DVD teme previsão para ser disponibilizado ainda no segundo semestre de 2021.