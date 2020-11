Filho de Xand Avião segue os passos do pai e se apresenta com o cantor

Enzo Temoteo, filho de Xand Avião, apesar da pouca idade, está construindo a carreira de cantor. Ontem, o jovem participou de uma live promovida por uma rede de farmácias em Fortaleza e se apresentou ao lado do pai. Os dois cantaram juntos a música "Só você". A mãe, Isabele Temoteo, assim como o empresário de Xand, Isaías CD, registraram a apresentação de pai e filho e publicaram nos Stories.

No Instagram, Enzo tem mais de 200 mil seguidores, além de ter música própria, "Amorzinho", com clipe no YouTube. COMUNICAR ERRO