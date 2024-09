Feyjão libera clipe de ‘Sexo Bom’, single tem parceria com cantor Belo

Lançado em janeiro deste ano, o álbum "Meu Tom" de Feyjão trouxe todas as suas influências nas sonoridades e nas parcerias. Passeando entre o pop, a MPB, o R&B, o reggae e o samba, o projeto contou com nomes como L7NNON, Psirico, Silva, Natiruts e muitos outros. Agora, no Dia do Sexo (6/9), o artista vai liberar o último audiovisual que faltava, o da faixa "Sexo Bom", em parceria com o cantor Belo.

"Sexo Bom" é uma faixa diferente, sensual, com elementos do samba, do R&B e da música eletrônica, e versos em português e inglês cantados pelos dois. Como diz a letra: "Quando acordar me liga / Não tô a fim de briga / Eu tô a fim de sexo bom / É que eu prefiro a gente / Um pouco mais pra frente / Desejando sexo bom".

Há pouco tempo, o dia 06 de setembro passou a ser celebrado como o Dia do Sexo por conta da sua simbologia numeral (6/9). Desde então, a data passou a ser motivo para refletir sobre a importância do sexo na saúde mental da sociedade. Nesse sentido, um artista negro cantando uma canção como essa também abre um diálogo sobre como a sensualidade atravessa a negritude.

Como ele revela: "sexo é vida, literalmente, então 'Sexo Bom' é igual a vida boa. Estamos aqui porque alguém fez um sexo bom que acabou resultando em nós. O assunto, que graças a Deus cada vez menos é um tabu, é minha escolha pra esse momento da minha carreira, pois quem não gosta de samba e de sexo bom, bom sujeito não é”.

A canção nasceu em uma reunião de compositores e tem a assinatura de Feyjão, Loh , Júlia jóia, Diogo Novaes e Anchietx. "O Belo é um ídolo, um sonho tê-lo ao meu lado cantando uma canção de minha autoria. Numa mistura de R&b com samba, 'Sexo Bom' traz muito a mistura dos gêneros que mais ouvi na vida, o nome é sugestivo e o mood da música é bem esse, 'música pra namorar'", conta o artista.

Feyjão também é autor de grandes sucessos da música brasileira, como "Reza", gravada por Maria Rita; "Serei Luz", que foi gravada por Natiruts e Thiaguinho; e recentemente a canção "Vento", uma parceria com Gilberto Gil, que faz parte da trilha sonora da novela "No Rancho Fundo" da TV Globo