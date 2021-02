Fevereiro encerra com muitas novidades no cenário musical

Não foi só a cantora Sandy e seu marido, o músico Lucas Lima, que mostraram novidades no cenário musical na última quinzena de fevereiro - eles gravaram sua versão do sucesso de Charlie Brown Jr, Lugar ao Sol, com direito a clipe - outros grandes nomes da música também estão com novidades: como LS Jack e Vinny, Felipe Araújo, Thaeme e Thiago e Japinha.

A canção que ganhou nova roupagem do casal Sandy e Lucas Lima foi lançada em 2001 e foi o primeiro single do álbum 100% Charlie Brown Jr. - Abalando a Sua Fábrica. Em 2016, uma versão repaginada, interpretada por Tiago Mayer, foi incluída na trilha-sonora do filme Mais Forte que o Mundo - A História de José Aldo.

No ano seguinte, a banda Raimundos também incluiu a música em seu DVD Acústico, na voz de Chorão, em uma parceria com Charlie Brown. Agora, ela está de volta na parceria de Sandy e Lucas.

Felipe Araújo

E sai nesta sexta-feira, 26,o EP de Felipe Araújo, “Outros 500”, um pacote de faixas capaz de abalar corações, mas, especialmente, de embalá-los em bons romances. Felipe nos propõe aqui justamente um outro enfoque, um novo repertório, não só por se tratar de uma playlist de canções inéditas, claro, como cabe a todo novo trabalho, mas também pela busca de outros caminhos e sentidos.

O trabalho já tem uma faixa em execução nas rádios e plataformas digitais, com direito a videoclipe: “Você não Vale” (Japinha Conde) está na área. A partir desta sexta, 26, “Você não Vale” passa a dividir a cena com “Mais Um”, com linda participação de Matheus e Kauan, que também merecerá lançamento em vídeo.

A seguir, vêm “Sofrendo no Mercado”, com vídeo e letra da canção, mais “Outros 500”, de novo trazendo Felipe em meio à letra no vídeo. O feito se repetirá com “Lixeira”, última etapa do EP.

Digamos que os títulos já anunciam o consolo de uma sofrência sem precedentes, paradoxalmente, feita para divertir muito, longe de afogar mágoas.

Japinha & Conde do Forró

E depois de conquistar o Brasil com o hit "Romance Desapegado", Japinha & Conde do Forró lançou "Arranhãozinho", em parceria inédita com o cantor e compositor Tierry . O novo trabalho já está disponível nas plataformas de streamings e o clipe meio- dia no YouTube, no canal da cantora, que tem quase meio bilhão de views.

"Tierry além de um grande compositor é um cantor incrível. Neste DVD tive convidados para lá de especiais. "Arranhãozinho" é a primeira música que lançamos deste projeto, estou bem animada", declara a cantora.

Além de Tierry,"Evidências" contou com a participação de Xand Avião, MC Rogerinho, Lauana Prado, Léo Magalhães, Luiza e Maurílio. Rômulo César foi o responsável pela produção musical e a direção geral esteve sob o comando da Loop Design e HD Filmes.

Japinha tem se destacado nas plataformas digitais, seu sucesso "Romance Desapegado", lançado em setembro, ficou entre as 50 virais do mundo e no top 10 do Spotify Brasil.

Depois de "Romance Desapegado" lançou "Saudade de Mim", e em cinco meses já contabiliza mais de 54M de acessos no YouTube. Os sucessos abriram portas para cantar com grandes nomes do sertanejo. Em dezembro participou da música de Felipe Araújo "Você Não Vale" que ultrapassou os 8,2 milhões de views em apenas quinze dias no YouTube, e depois foi convidada para participar do single "Vou fácil", de Maiara e Maraisa.

"Tudo foi novo neste DVD. Tivemos que fazer muitas adaptações e mudanças para respeitar todas as normas das autoridades sanitárias. Além disso foi diferente gravar sem o público, espero que em breve possa estar retornando aos palcos, sinto muita falta da energia dos fãs".

Thaeme e Thiago

Também já está em todas as plataformas de streming e no YouTube, para alegria dos fãs, mais um projeto audiovisual de Thaeme e Thiago: "Respeita", distribuído pela One RPM.

O tema da canção trata de um assunto muito atual, fala de uma relação abusiva, de uma mulher sofrida, que soube entender o momento certo de ter amor próprio, de ter coragem e terminar uma relação sem respeito. Aprendeu a se valorizar, a investir em si mesma e aceitou que a vida seria muito melhor sem essa relação. É um assunto muito importante que vale tanto para mulheres quanto para homens. A letra é profunda, vai além de uma simples canção.

"Respeita é uma das faixas mais bonita e esperada deste DVD, que é muito especial para nós. A cada música que divulgamos sentimos uma enorme alegria. É nossa maneira de nos sentirmos mais próximos do público. Faz muito tempo que estamos longe dos palcos e dá muita saudade", comenta Thaeme.

A composição de Vinicius Poeta, Samuel Deolli e Kayky Ventura faz parte do quinto DVD de carreira da dupla chamado Química. São 24 faixas e 23 são inéditas.

“Química” significa mais uma evolução na trajetória de Thaeme e Thiago: são mais de 650 fã-clubes espalhados por todos os estados brasileiros, mais de 5M de curtidas no Facebook, 2,7 milhões de seguidores no Instagram e 690 mil no Twitter.

Confira o clipe da dupla que está há uma década na estrada e tem mais de 774M de views em seu canal no YouTube: https://youtu.be/1xvBPTd8rr4

LS Jack e Vinny

A banda LS Jack e Vinny lançaram um EP com seis faixas, já disponível nas plataformas digitais pela Indie Records, por coincidência, antiga gravadora de ambos os artistas quando ainda trilhavam caminhos separados.

Esse ‘Volume 1’, além de apresentar um pouco desta união de repertórios, ainda traz o resultado da química que rolou nas novas composições. São seis músicas, sendo uma inédita ‘O que eu odeio em você’. O bonus track fica por conta da música ‘Pela primeira vez’, versionada para o espanhol pela companheira argentina de Vinny, Karina Lusbin.

Outra curiosidade é que a canção ‘LS Jack’, que o grupo gravou em seu primeiro álbum em 1999, tendo feito, inclusive, parte da trilha sonora da novela ‘Vila Madalena’, é de autoria do próprio Vinny. Também estão em ‘Volume 1’ as músicas ‘No que depender de mim’, Pela primeira vez (versão em português), Uma carta e ‘Universo paralelo’.

A história da música sempre foi de parcerias, desta vez Vinny e LS Jack formam um time para levar aos palcos novas canções e também os grandes sucessos (‘Carla’ e ‘Uma carta’ (LS Jack) e ‘Heloísa mexe a cadeira’, ‘Te encontrar de novo’ e ‘Shake Boom’ (Vinny), que foram trilha sonora da vida de milhares de fãs pelo Brasil. Nos playlists das plataformas digitais, a união já conquistou 1,5 milhão de seguidores.