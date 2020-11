Festival 'Se Rasgum' virtual começa neste sábado com show de Zélia Duncan e Arthur Nogueira

O primeiro encontro de Zélia Duncan e Arthur Nogueira foi através da música. Antes de se conhecerem pessoalmente, a dupla gravou o single “Dessas manhãs sem amor”. A obra foi criada em meio ao vai e vem de mensagens entre os dois artistas ao longo período de isolamento social imposto pela pandemia.

Neste sábado, 14, Zélia Duncan e Arthur Nogueira vão pela primeira vez dividir o palco em um show exclusivo promovido pelo Festival Se Rasgum TV Show. Com o patrocínio master da Natura Musical e do Petrobras Cultural, a edição deste ano será online e vai ao ar de graça a partir das 18 horas para os inscritos no canal oficial do evento no YouTube.

"Dessas Manhãs Sem Amor" é o terceiro single lançado por Arthur Nogueira este ano, como parte do seu novo projeto de inéditas. A faixa, com produção musical do paraense Mateus Estrela (STRR) e que ganhou um clipe em abril, é o retrato desses tempos urgentes de quarentena: Arthur tocou violão e Zélia declamou versos, os dois a quilômetros de distância um do outro em suas casas.

“Fiz rápido a letra e ele se identificou imediato. É uma delícia sentir que o parceiro está na mesma vibe. Uma música simples, que ao mesmo tempo, tem profundidade. É inspirada nas manhãs que precisam de amor, nesses tempos que precisam de encontros, na necessidade de respirar sem doer”, reflete Zélia Duncan.

Prestes a completar 40 anos de carreira, a cantora mais conhecida por seu lado intérprete vem se dedicando nos últimos tempos a composição. Prova disso que no ano passado lançou dois discos autorais: “Tudo é um” (2019), um retorno às raízes pop folk do início da carreira; e “Eu sou mulher, eu sou feliz”, álbum conceitual dedicado ao feminismo com parcerias de Ana Costa, Simone, Daniela Mercury e Alcione, entre outras.

“Tenho feito muitas músicas e parcerias novas, como com o Arthur, chegam pra revigorar ainda mais a minha história. Acho que tudo que temos feito em arte, documenta esses tempos – em especial esse ano tão estranho e violento. Saímos de uma campanha cheia de agressão e mentira e caímos num governo irresponsável. Estamos à deriva como país, mas estamos vivos como cidadãos. Como artista, tenho falado muito disso”, revela a cantora.

Além da música nova que os uniu como parceiros, o repertório elaborado para o Festival Se Rasgum TV Show irá revistar as carreiras de ambos os artistas. “Eu pedi a ela para cantarmos algumas de suas músicas que marcaram a época em que eu comecei a tocar violão, como ‘Bom pra você’ e ‘Imorais’. Ela também escolheu uma canção minha, e a interpretou lindamente. Será um encontro íntimo e afetuoso”, adianta Arthur Nogueira.

O cantor conta que produziu mais duas músicas com Zélia durante o isolamento. O material inédito está sendo preparado para um álbum comemorativo de 15 anos de carreira do artista previsto para o primeiro semestre do ano que vêm que conta com parcerias como Fernanda Takai (Pato Fu) e Ronaldo Bastos, além de poemas musicados de Adília Lopes e Jorge Salomão. O projeto feito em grande parte à distância e em casa será o primeiro trabalho de inéditas do artista três anos depois de seu terceiro álbum solo, "Rei Ninguém" (2017).

“A pandemia mudou as relações ao qual estávamos acostumados. É amedrontadora, mas é também libertadora a ideia de um novo mundo a se descobrir. Eu tenho buscado compreender que mundo é esse, o que há de bom e ruim nele, com quais pessoas quero estar e com quais não quero, que tipo de trabalho posso realizar de modo a me manter fiel aos meus sonhos inegociáveis”, afirma Arthur.

O Festival Se Rasgum TV Show segue com a sua programação no dia 21 de novembro com o encontro inédito de dois novos expoentes da música independente brasileira, Edgar e Jadsa. E para fechar no dia 28 de novembro, a apresentação da rapper Xênia França.

Com cerca de três horas de duração, os programas serão transmitidos sempre aos sábados contando com três showcases de músicos paraenses por noite. O novo formato se inspira na fórmula dos talk shows: entre uma banda e outra, também terá entrevistas, quadros interativos e entrevista com players de influência no mercado musical.

Neste sábado, dia 14, a entrevistada será Dona Onete, a grande diva do carimbó paraense. Dentre os players convidados, nomes como Barral Lima, dos festivais Palco Ultra, BH Rock Week e HipHop.Doc (MG); Carol Morena, do Festival Radioca (BA); Luciana Simões, do Festival BR135 (MA); e Diego Marx, do Festival Coma (DF).

O novo formato virtual irá contar ainda com showcases de artistas locais como Elder Effe e os Comparsas, Thais Badu e STRR. As bandas que tocarem nos showcases ao longo do Festival Se Rasgum Tv Show vão fazer parte de uma votação, que além dos players convidados, ainda contará com a participação do público. O escolhido nessa etapa final será a primeira atração oficial do lineup do Festival Se Rasgum em 2021.

Durante o Festival Se Rasgum TV Show será feita uma campanha de arrecadação, com objetivo de minimizar os impactos da covid-19. A mobilização é uma forma de captação de recursos para os profissionais dos bastidores do mercado musical, que em razão do isolamento social tiveram sua principal fonte de renda prejudicada. O público vai poder contribuiu online durante o evento.

PROGRAMAÇÃO

14 de Novembro

Elder Effe e Os Comparsas

Thais Badu

STRR

Zélia Duncan e Arthur Nogueira

21 de Novembro

Pelé do Manifesto e Everton MC

Kikito

Farofa Tropikal

Edgar + Jadsa

28 de Novembro

Anna Suav

Orquestra Aerofônica

Joana Marte

Xênia França