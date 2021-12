Festival Mutuca reúne música, gastronomia, tatuagem e feira de vinil

O Festival Mutuca inicia neste domingo, 12, tendo como atrações a cantora gaúcha Tati Portella (ex-Chimarruts), o cantor Carlinhos Nação (fundador da Nação Regueira) e as atrações paraenses Thais Badu, Chinaman & The Roots band, banda Reggaetown, Flores Astrais e Luau Reggae Acústico. O evento acontece no espaço Insano Marina Club, a partir das 11 horas da manhã, com flash tattoo (tendência de tatuagens com desenhos pequenos que ficam disponíveis durante o festival), feira de vinil e gastronomia.

Com 20 anos de carreira, Carlinhos retorna aos palcos após a pandemia. "Estive em Belém no Festival Tributo a Bob Marley há alguns anos e fiz um show na Praça da República. Um evento para 30 mil pessoas. Foi muito legal, com várias bandas locais e realmente foi marcante na minha vida", recorda.

Atualmente, Carlinhos grava um álbum solo, no Rio de Janeiro. No show deste domingo, ele vai cantar os sucessos da carreira. "Além da música ‘Sentimento Bom’, que é hit e Belém inteira canta, vou apresentar músicas como 'Canto para os rastas', 'No Balanço do Reggae', entre outras", detalha.

Já Tati Portella vem a Belém pela primeira vez com o trabalho autoral. No show, ela vai apresentar sucessos como "Versos simples" e " Do lado de Cá ". "Ela (Tati) é uma das mais emblemáticas do Brasil na atualidade, conhecida como a voz feminina do reggae nacional. Está com vários sucessos junto de grandes bandas como Natiruts, Ponto de Equilíbrio, Planta & Raiz, Cidade Verde e muito mais”, conta Vítor Pedra, um dos DJs locais que vai se apresentar no festival.