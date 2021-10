Festival João Rock 2022 terá divulga line up com Pitty, CPM 22 e Erasmo Carlos

O Festival João Rock confirmou nesta terça-feira (26) o line-up da próxima edição. Uma homenagem aos artistas do Rio de Janeiro será feita no palco principal, conhecido como o Palco Brasil. O João Rock 2022 acontece em 11 de junho de 2022 na cidade de Ribeirão Preto. As informações são do portal Omelete.

Dentre os artistas confirmados neste palco estão Erasmo Carlos, Gabriel o Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp. O festival volta a ser realizado em Ribeirão Preto (SP).

Já o Palco João Rock contará com dois shows em parceria com Pitty e Nando Reis; e Emicida, Criolo e Céu. No mesmo palco tocam Baiana System, Djonga, Humberto Gessinger, Titãs, Natiruts e CPM 22.

E o Palco Fortalecendo a Cena receberá Poesia Acústica, o casal rapper Cynthia Luz e Froid, Lagum, Matuê, Coruja BC1 e Rashid. Para encerrar o line up estão Drik Barbosa e Lellê sobem ao palco, em encontro especialmente preparado para o festival.

A pré-venda foi aberta nesta segunda-feira (26), e segue até às 23h59 do dia 1º de novembro, ou até o final do lote promocional. A compra on-line pode ser feita pelo site do evento, ou presencialmente em Ribeirão Preto (SP), nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi e Novo Shopping. Os preços estão de R$ 140 (pista, meia entrada) e R$ 680 (pista premium, inteira).