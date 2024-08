Festival de Ópera do Theatro da Paz é aberto com concerto da ópera 'La Bohème'

O XXIII Festival de Ópera do Theatro da Paz, uma das mais importantes tradições culturais do Pará e um dos maiores festivais de ópera do país, inicia sua 23ª edição nesta sexta-feira, 9, e segue até 7 de setembro. Este ano, o festival presta uma homenagem especial ao centenário de morte de Giacomo Puccini, apresentando duas de suas obras mais icônicas: “La Bohème” e “Gianni Schicchi”. A escolha destas obras reflete a genialidade e a importância do compositor italiano, cuja influência no mundo da ópera permanece inabalável, conquistando novos admiradores a cada geração.

Realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Theatro da Paz, em parceria com a Academia Paraense de Música (APM), o evento deste ano traz uma programação variada. A abertura será marcada pela apresentação de “La Bohème” em formato de concerto, prometendo envolver o público com suas melodias cativantes e drama intenso.

Nos dias 24 e 25 de agosto, o palco será tomado pelo musical “O Príncipe do Egito”, uma adaptação da história bíblica de Moisés, que oferece uma experiência teatral única e que conta com a parceira da Fundação Carlos Gomes (FCG).

No dia 4 de setembro, o “Recital de Piano Duo Azulay” promete encantar o público com um repertório cuidadosamente selecionado, destacando a excelência dos pianistas Humberto Azulay e Adriana Azulay. Para encerrar o Festival, a ópera bufa “Gianni Schicchi” será apresentada nos dias 3, 5 e 7 de setembro, ressaltando o humor e o lirismo de Puccini.

A programação deste ano foi fortemente influenciada pelo “Ano Puccini”, conforme explica Dione Colares, diretora artística do Festival. “Puccini é um gênio do drama musical, e 2024 marca 100 anos de sua morte. Comemorar sua obra é mais que justo, é essencial”, afirma Colares.

Além disso, Miguel Campos Neto, maestro da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, destacou a importância histórica de Puccini, lembrando que o compositor italiano, proveniente de uma família musical, só alcançou reconhecimento a partir de sua terceira ópera, ‘Manon Lescaut’. “Puccini é uma figura lendária no mundo da ópera, ele é um gênio do drama musical e morreu há 100 anos exatamente, em 1924. Então, nada mais coerente do que pensar nesse grande expoente do mundo lírico, e da ópera, como o patrono dessa edição. O mundo comemora Puccini e nós aqui no Festival de Ópera do Teatro da Paz também comemoramos”, explicou.

Nandressa Nuñez, diretora de produção do Festival, destacou a vontade e o esforço coletivo que têm sustentado o evento ao longo dos anos. “Eu entendo que não existem desafios quando você tem a vontade de fazer. E o que existe verdadeiramente nesses 23 anos de Festival de Ópera é a vontade do governo, da Secretaria de Cultura e, principalmente, da produção do festival em fazer acontecer. A direção do Festival se empenha para que isso aconteça e buscamos fazer dando o melhor resultado para o público sempre,” afirmou.

Nuñez também ressaltou a importância histórica e a relevância cultural do Festival. “Temos o Festival de Manaus com 25 anos e o nosso Festival em sua 23ª edição. O importante é ter essa força que vem do Norte, dessa expressão que, antigamente, na época da borracha, sempre passaram por esses dois teatros”, finalizou.

Este ano, o Festival também apresenta inovações significativas, incluindo a estreia de Lígia Amadio como regente de “Gianni Schicchi”, marcando a primeira vez que uma mulher assume a regência de uma ópera no Festival. Outra novidade é a inclusão de um musical, oferecendo opções para o público infantil e geral. (Com informações da Secretaria de Cultura do Estado).