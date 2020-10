Festival Canção da Transamazônica abre inscrições e oferece R$ 34,5 mil em prêmios

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) chega à 6ª edição com R$ 34.500 em prêmios. O edital foi publicado na terça-feira, 13. Já estão abertas as inscrições gratuitas para todo o Brasil. O festival acontecerá presencialmente nos dias 18 e 19 de dezembro, no Centro de Eventos do município de Altamira, Sudoeste do Pará. Vanessa da Matta fará o show de encerramento.

Doze músicas serão selecionadas para a eliminatória regional, no dia 18, da qual participarão somente compositores da região do Xingu, e outras 9 músicas irão para a eliminatória nacional, no dia 19.

Este ano, o total de prêmios em dinheiro está 58% maior em comparação a 2019, quando foram distribuídos R$ 20 mil aos vencedores. Além de Vanessa da Matta, outra atração do Fecant será a apresentação da banda católica Anjos de Resgate ao final da etapa regional, na primeira noite do festival.

“A maior novidade deste ano é o Fecant Regional com premiações somente para os compositores e compositoras da Transamazônica. É uma forma de valorizá-los e também de incentivá-los ao processo criativo contínuo”, destaca a coordenadora do festival, Joelma Klaudia.

O júri do Festival escolherá a melhor música, o melhor intérprete e a melhor letra de cada eliminatória. Os três primeiros colocados do Fecant Regional garantirão vaga na eliminatória nacional, isto é, totalizando 12 concorrentes na grande final quando somados aos 9 selecionados pela comissão organizadora.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de novembro, de forma gratuita. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site fecant.com.br, por onde serão efetivadas as inscrições de forma eletrônica.

A comissão organizadora vai divulgar os nomes dos artistas selecionados no dia 20 de novembro por meio do site do festival e dos perfis do evento no Facebook (FecantAltamira) e Instagram (@fecant.altamira).

Cada autor pode inscrever até duas músicas, incluindo com parceiros, desde que sejam inéditas e originais. O regulamento autoriza que canções inscritas em edições anteriores do Fecant possam concorrer novamente, desde que não tenham recebido premiação. Somente serão aceitas letras de músicas no idioma português. Não há restrição a gêneros musicais.

O objetivo do festival é estimular a criação, produção e difusão musical no Brasil e no Pará; incentivando a participação e promovendo o intercâmbio cultural de compositores, músicos e intérpretes; e valorizando e divulgando a produção musical na Transamazônica.

Nesse contexto, foi instituído o Prêmio Átila Milhomen numa homenagem ao cantor e compositor homônimo da Transamazônica, já falecido, que foi premiado em vários festivais e deixou lindas canções.

Os vencedores da eliminatória regional receberão os seguintes prêmios:

Prêmio Átila Milhomen (melhor canção): R$ 5.000,00;

2º lugar: R$ 3.000,00;

Melhor intérprete regional: R$ 1.500,00;

Melhor letra: R$ 1.500,00.

Os vencedores da eliminatória nacional receberão os seguintes prêmios:

1° lugar: R$ 10.000,00

2° lugar: R$ 7.000,00

3° lugar: R$ 5.000,00

Melhor intérprete nacional: R$1.500,00