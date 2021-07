Festival Bambata Brothers se despede do público no domingo

O Festival Bambata Brothers se encerra no domingo (25) em grande estilo. A despedida vai contar com KL Jay, Djs da zona norte de São Paulo, que há mais três décadas é um dos principais responsáveis pelas batidas usadas na base das letras de Mano Brown, Edi Rock e Ice Blue. Para completar a rapper e ativista paraense, Nic Dias recebe o carioca SD9 e fechando a noite, o grupo de afoxé Afro Axé Dudu navega pela sonoridade do carimbó, siriá, lundu, marabaixo, samba e muito mais.

O Festival tem parceria na transmissão do coletivo paulistano "Rap, Falando", um dos maiores canais de música preta do país. São mais de 340 mil seguidores no perfil do Twitter e uma influência que é dividida com Youtube, Instagram, Twitch e podcast.

Nic Dias participa do festival embalada pelo sucesso do lançamento este mês de seu novo videoclipe "Remédio pra Racista é Bala", disponível no canal da artista no Youtube. A música faz parte do primeiro EP da artista, “1.9.9.9.”, que ela promete mostrar ao público também no evento. “A gente usou muitas referências do drill, um pouco de grime, um pouco de disco e é um bagulho muito novo aqui para região, para Belém. É um bagulho que está pipocando no mundo e no Brasil todo, porque é um estilo que me identifiquei demais, porque tem umas batidas mais agressivas e também dançantes. Experimentei umas texturas mais melódicas com um beat bem agressivo, então, espero muito que as pessoas gostem”, disse.

Balanço

O curador e diretor do festival, o DJs Gerson Junior faz um balanço positivo do festival até o momento. “Foi muito importante a gente fazer essa parceria com a galera do Rap Falando, canal de São Paulo que possibilitou uma outra visibilidade do que é feito no Norte. Criou uma abertura de conexão entre o norte e o sudeste porque essa conexão é muito complicada de fazer”, avalia.

O evento serviu ainda para aproximar a produção local dessa mídia em ascensão. “Especialmente no meio do rap nacional, eles (do Rap Falado) abriram as portas e foi muito importante para gente. Esse prognóstico já é muito massa, ter os nossos artistas exibidos no canal deles”, destaca.

Essa primeira edição do festival, afirma o curador, também serviu de aprendizagem. “Gostamos muito do LineUp inclusive para as outras edições queremos deixá-lo maior, mais robusto. Nossa ideia é expandir mais ainda, fazer um festival grande e gratuito, com o avanço da vacina (contra covid-19)”, adianta.

Como resultado, a marca deixada pelo festival refere-se à importância de valorizar cada vez mais a música negra, produzida de forma independente na periferia do estado. “O Bambata nasceu dessa proposta. A gente sempre toca reggae, hip-hop, samba, funk, tecnobrega e é isso. Nossa intenção é valorizar essa cultura que está sendo feita na periferia. Esse é o grande legado que o festival deixa”, resume.

Agende-se

1º Festival Bambata Brothers

Encerramento dia 25 de julho

Horário: 19h.

Transmissão - https://www.twitch.tv/rapfalando.

Acesso gratuito.