Festa em Belém tem shows que vão do reggae ao indie rock, nesta quinta-feira (17)

A música autoral produzida em Belém atravessa diversos gêneros, e um encontro entre alguns deles vai esquentar a noite da quinta-feira na cidade. A festa Mixxxtura Autoral tem sua primeira edição neste dia 18 de fevereiro, no Rebujo (R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha). O som fica por conta das bandas Los Cabanos, Aroma Verde e do cantor Rasec.

Em sua estreia na noite, a festa Mixxtura Autoral quer juntar em um só lugar o público que movimenta o cenário autoral da cidade, mostrando os sons que carregam uma série de influências e resultam em uma nova música paraense. Nesta quinta-feira, o ambiente é tomado por sonoridades que vão do indie rock ao reggae.

Felipe Cezar, vocalista da banda Los Cabanos e um dos organizadores do evento, conta sobre como chegaram aos nomes convidados para a primeira edição da noite de shows.

“Convidamos o Rasec, que já se apresentou com a gente em outras oportunidades, e numa dessas vimos uma pegada indie com letras magníficas e solos psicodélicos de tirar o fôlego. E quanto ao pessoal da Aroma Verde, vai ser a primeira vez que vamos tocar com eles, mas já vi vários trabalhos dos caras pela internet e acho louco a vibe reggae com um mix de ska e Charlie Brown que eles fazem”, declara.

Rasec apresenta repertório de novo disco

Rasec, que lançou seu primeiro disco solo em novembro de 2021, diz estar feliz com o convite para o show. Ele, que vem fazendo shows mensalmente, conta que será uma boa oportunidade de cantar o repertório que passeia pelos lançamentos da carreira.

“Vou apresentar as músicas do meu disco [Por Todos Os Anos e Lugares] e também duas do meu primeiro EP. Vai ser especial porque é o terceiro show deste ano em que estou podendo tocar meu disco e ver a recepção das pessoas, e isso tem sido incrível. Nos shows que tenho feito, a galera tá consumindo”, adianta Rasec.

O músico também fala sobre o que espera para a noite de shows, onde divide o line up com atrações de estilos diferentes. Nesse caso, o Los Cabanos traz uma sonoridade descrita como uma mistura entre a identidade nortista amazônida, a atitude punk, o soul, além do autêntico rock progressivo; já o Aroma Verde, traz ao palco todo o balanço do reggae produzido no Pará. Rasec apresenta seu trabalho com raízes nas referências do indie rock.

“Fiquei surpreso e feliz com o convite, porque a ideia central é trazer esses três nomes tão distintos para se apresentar. Eu já conhecia o Los Cabanos, tocamos juntos em um evento, e a Aroma Verde eu conheço só da internet. É um evento que mistura tantos estilos e promove uma noite divertida, então só vejo vantagens e coisas positivas”, defende Rasec.

A festa Mixxxtura Autoral está marcada para às 20h. Os ingressos antecipados custam R$ 20 e podem ser comprados direto com integrantes da banda Los Cabanos, pelo perfil @loscabanosmusic.